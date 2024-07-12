Apple'dan 98 ülkedeki iPhone kullanıcılarına uyarı: Lütfen ciddiye alın

Apple, 2021'den beri bu bildirimleri düzenli olarak gönderiyor ve 150'den fazla ülkedeki kullanıcılara ulaşıyor. Çarşamba günü yayınlanan son uyarılarda, saldırganların kimlikleri veya kullanıcıların bildirimleri aldığı ülkeler hakkında detay verilmedi.





Şirket, etkilenen müşterilerine gönderdiği uyarıda, "Apple, Apple Kimliğinizle ilişkili iPhone'unuzu uzaktan tehlikeye atmaya çalışan bir paralı casus yazılım saldırısı tarafından hedef alındığınızı tespit etti.





Bu saldırı muhtemelen kim olduğunuz veya ne yaptığınız nedeniyle özellikle sizi hedef alıyor. Bu tür saldırıları tespit ederken mutlak kesinliğe ulaşmak asla mümkün olmasa da Apple bu uyarıya çok güveniyor, lütfen ciddiye alın" dedi.





Hindistan, tehdit bildirimi alan ülkeler arasında

Kullanıcı ifadelerine göre, Hindistan'daki kullanıcılar Apple'ın son tehdit bildirimlerini alanlar arasında yer alıyor. Apple, Ekim ayında ülkedeki birçok gazeteciye ve politikacıya benzer uyarılar gönderdi.





İnsan hakları savunucusu bir grup olan Amnesty International, daha sonra İsrail firması NSO Group tarafından geliştirilen son derece saldırgan bir casus yazılım olan Pegasus'un önde gelen Hintli gazetecilerin iPhone'larında bulunduğunu keşfettiğini bildirdi.





Apple, etkilenen kullanıcılara gönderdiği bildirimde, tehdit tanımlama yöntemlerinin hassas yapısını vurguladı ve ek ayrıntıların ifşa edilmesinin, saldırganların gelecekteki tespitlerden kaçınmasına yardımcı olabileceğini söyledi.



