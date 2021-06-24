Bilim insanları tespit etti: Uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen

Cornell Üniversitesi astronomi profesörü Lisa Kaltenegger ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden astrofizikçi Jackie Faherty, hangi yıldız sistemlerinin Dünya geçişini gözlemlemede iyi bir konumda olduğunu bulmak için Avrupa Uzay Ajansının "Gaia" uydusundan elde edilen verilere göre hazırlanan yıldız konumları ve hareketleri kataloğuna başvurdu.

The Guardian'daki habere göre, Kaltenegger ve Faherty, 326 ışık yılı içinde 5 bin yıl öncesinden 5 bin yıl sonrasına kadar herhangi bir zamanda Güneş'in etrafından geçerken Dünya'yı keşfedebilecekleri 2,034 yıldız sistemi belirledi.

Kaltenegger, "Gezegenleri bulmamızın bir yolu, ev sahibi yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleridir" ifadesini kullandı.

Bu yıldız sistemlerinde yer alan, yaşanabilir olduğu düşünülen 29 gezegenin, Dünya'yı keşfetmek ve radyo-televizyon yayınlarını dinlemek için iyi bir konumda olduğu tahmin ediliyor.

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FOTOĞRAF 7 ABD'nin başkenti Washington'da devam eden Amerikan Astronomi Topluluğu'nun toplantısında da sunulan bilgilere göre, güçlü radyo dalgalarının tekrar eden patlamaları ya çok büyük bir kara deliğinin yakınından ya da eşi benzeri olmayan bir güce sahip nebulanın içindeki bir manyetik alandan geliyor olabilir. McGill Üniversitesinden gökbilimciler, radyo dalgalarının çok güçlü bir manyetik alandan kaynaklandığıyla ilgili bulguları Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi ve Batı Virginia'daki Green Bank teleskobu vasıtasıyla elde etti. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı. Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından keşfedilmişti. Bazı uzmanlar bu sinyallerin uzaylı bir yaşam formu tarafından yayınlanan bir sinyal olduğunu savunuyor. Radyo dalgalarının patlamaları ölü bir yıldızdan geliyor olabilir Uzaylı yaşam formu olduğunu savunuyorlar Uzaylı yaşam formu olduğunu savunuyorlar Gökbilimciler, uzaktaki bir kaynaktan yayılan radyo dalgalarının tekrar eden patlamalarının, çok güçlü bir manyetik alana sahip ölü bir yıldızdan geliyor olabileceğini saptadı. BiP'te paylaş

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