Teknoloji Bilim insanlarının yeni keşfi Ispanak ile elektronik posta gönderdiler
BİLİM

Bilim insanlarının yeni keşfi: Ispanak ile elektronik posta gönderdiler

ABD’de Massachussets Institue of Technology'de görevli araştırmacılar, nanoteknoloji kullanarak ıspanak bitkisini patlayıcı maddeleri fark edebilen sensörlere çevirdi. Patlayıcı kimyasalları sezen bitkiler daha sonra kablosuz olarak bu bilgiyi araştırmacılara gönderebildi. Bilim insanları kurdukları düzenek ile ıspanak bitkilerinden elektronik posta uyarısı almaya başardı.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bilim dünyasında elektronik aygıtların bitkilere yerleştirilip yerleştirilemeyeceği üzerinde yapılan araştırmada, bitkilerin içeriğinde bulunan elementlerin onları elektronik birer alet haline getirebileceği keşfedildi.

  • ABD’deki Massachussets Institue of Technology'den (MIT) araştırmacılar, nanoteknoloji kullanarak ıspanak bitkisini patlayıcı maddeleri fark edebilen sensörlere çevirdi. Kurdukları düzenek sayesinde patlayıcı kimyasalları sezen ıspanak, daha sonra kablosuz olarak bu bilgiyi araştırmacılara geri gönderdi.

Bu yolla ıspanak bitkisiyle elektronik posta almayı başaran biğlim insanları ıspanakta yüksek miktarda bulunan demir ve nitrojen ile bunu başardıklarını açıkladı.

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