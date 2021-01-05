BTK yeni rapor yayınladı: Son 3 ayda 4.4 milyarlık telekomünikasyon yatırımı yapıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan, "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle artan internet kullanımı, rakamlara da yansıdı. Rapora yansıyan bilgiler ise şöyle:

- Elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirleri 2020 yılı üçüncü çeyreğinde 20 milyar TL’yi aştı.

- Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde üçüncü çeyrekteki gelirler toplamı ise 15 milyar TL oldu.

- Sektörde operatörlerin toplam yatırımları bu çeyrekte 4,4 milyar TL’ye yaklaşırken Türk Telekom ve mobil operatörlerin yatırımları toplamı yaklaşık 3,5 milyar TL oldu.

- Geçen son 3 aylık süreçte, BTK tarafından yetkilendirilen 452 şirket, sahip oldukları 816 yetki belgesi ile hizmet verdi.

Elektronik haberleşmehizmetleri özelinde ise rakamlar şöyle değişti;





- 2020 yılının üçüncü çeyreği sonunda mobil abone sayısı, ülke nüfusuna yaklaşarak 82,8 milyon oldu.

- Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 99,6 olarak gerçekleşti.

- Mobil abonelerin 76,5 milyonunu 4.5G aboneleri oluştururken, 3G abone sayısı 4,4 milyona düştü.

- “Makineler arası iletişim (M2M)” abone sayısındaki artış devam ederek 6,1 milyonu geçti.

- Mobil sektörde rekabeti artıran unsurlardan olan numara taşınabilirliği hizmetinden üçüncü çeyrekte yararlanan abone sayısı 3,3 milyon olurken toplamda ise bugüne kadar yaklaşık 147 milyon numara taşındı.

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmeyen elektronik haberleşme sektöründe, özellikle geniş bant hizmetlerde oluşan talep, hem yeni abonelikler anlamında hem de mevcut abonelerin daha fazla veri kullanması anlamında arttı. Yılın üçüncü çeyreğinde sabit ve mobil geniş bantinternethizmetiyle fiber altyapı yatırımlarına ilişkin oluşan istatistikler ise şöyle:

- Ülkemizde 65 milyonu aşan sayıda mobil ve 15,8 milyonun üzerinde sabit olmak üzere toplamda 80,9 milyona yakın geniş bant internet abonesi bulunuyor. Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yıllık bazda geniş bant abone sayısı yüzde 5 arttı.

- Alt kategorilere bakıldığında en yüksek yıllık artış yüzde 33 ile "Eve kadar fiber" abone sayısında gerçekleşti. Bunu yüzde 18,9 ile kablo internet abone sayısındaki artış izledi.

- Toplam fiber abone sayısı 3,7 milyonu geçerken, kablo internet hizmeti alanların sayısı 1,2 milyonun üzerine çıktı.

- Abonelerin veri kullanımı artarak, sabit geniş bant abonelerinin yılın üçüncü çeyreğinde ortalama aylık veri kullanımı 153 GigaByte, mobil abonelerin ortalama aylık veri kullanımı ise 9,3 GigaByte olarak hesaplandı. Bu veriler geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında sabitte yüzde 35, mobilde ise yüzde 45 civarında kullanım artışı olduğunu gösteriyor.

- Ülkemizdeki toplam fiber şebeke uzunluğu yılın üçüncü çeyreğinde 413 bin km’yi aşarak yıllık bazda yüzde 11 arttı.