Çin'den Elon Musk'ın Starlink uydularına nükleer bomba planı

Dünya'yı uzayda çepeçevre saracak Elon Musk uydularına karşı nükleer plan devrede.

Tayvan'ı ilhak etmeyi tasarlayan Çin, bu ülkeyle ve destekçisi ABD ile başlayacak muhtemel bir savaş sırasında Starlink uydularını etkisiz hale getirmeyi planlıyor. Çin ordusu bunun için yeryüzünden 80 kilometre yüksekte nükleer bomba patlatacak.

Plana ilişkin simülasyon, Çin ordusuna bağlı Kuzeybatı Nükleer Teknoloji Enstitüsü'nde çalışıldı. Savunma haber sitesi AsiaTimes'da yayınlanan habere göre Çin devleti, nükleer uydusavar silahların performansını ölçmek için bir model geliştirdi.

Bu modellerden biri Starlink uydularını etkisiz hale getirmeyi hedefleyen bir nükleer bomba. Araştırma ekibinin üzerinde çalıştığı simülasyona göre, ucunda 10 megatonluk savaş başlığı bulunan füze 80 kilometre yüksekte patlatılacak ve armut biçiminde oluşacak radyoaktivite alçak yörüngedeki uydulara büyük zarar verecek.

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FOTOĞRAF 9 Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter hesabından Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen bölgeleri hakkında anket yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Musk'a anket yoluyla yanıt verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, 30 Eylül'de Ukrayna'nın dört bölgesi Rusya tarafından ilhak edildi. Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin şu anketi düzenledi ve kullanıcılardan \"evet\" ya da \"hayır\" yanıtı vermelerini istedi; “Ukrayna-Rusya Barışı: BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerini yeniden yapın. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gider. Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su temini güvence altına alındı. Ukrayna tarafsız kalır” ifadelerini kullandı. Musk, takipçilerine barış için bu maddelere katılıp katılmadıklarını sordu. Elon Musk ayrıca barışın sonucunda bu maddelerin kabul edilmesinin muhtemel olduğunu belirterek sorunun, bu sonuca ulaşana kadar kaç askerin öleceği ve barış olmazsa nükleer savaş ihtimali olduğunu vurguladı. Takipçiler, yaklaşık 2.5 milyon oy kullanıldı ve yüzde 60 ‘Hayır’ cevabı verildi. ‘UKRAYNA HALKINI ÖNEMSİYORSANIZ BARIŞ ARAYIN’



Musk, ikinci anketini yayınlayarak “O zaman şöyle deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayanların iradesi karar vermeli” sorusunu sordu ve 2 milyon 54 bin kişi yüzde 58 oranında ‘Evet’ cevabını verdi. Musk ayrıca “Rusya’nın Ukrayna'nın 3 katı nüfusu var, bu nedenle Ukrayna'nın toplam savaşta zafer kazanması pek mümkün değil. Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış arayın” dedi. Musk'ın anketleri sosyal medyada tartışma yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sorduğu soruyla Musk'a yanıt verdi. HANGİ ELON MUSK?



Zelenskiy, sosyal medya hesabından kullanıcılara \"Hangi Elon Musk daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen ya da Rusya'yı destekleyen?\" sorusunu sordu. Gelen tepkileri umursamadığını dile getiren Musk, \"Rusya, Ukrayna'nın 3 katından fazla nüfusa sahip, bu yüzden Ukrayna'nın tamamen bir zafer kazanması pek olası değil. Milyonlarca insanın ölme ihtimalini umursuyorum. Eğer Ukrayna'da insanları önemsiyorsanız barışı arayın.\" dedi. Elon Musk'ın twitter anketi gündem oldu: Zelenskiy de anketle yanıt verdi Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından Rusya'nın Ukrayna işgalinin sona ermesi için fikirlerini belirttiği bir anket paylaştı. Twitter anketi Ukrayna'da büyük tepki çekti. Musk'a bir tepki de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den geldi.

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FOTOĞRAF 9 Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter hesabından Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen bölgeleri hakkında anket yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Musk'a anket yoluyla yanıt verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, 30 Eylül'de Ukrayna'nın dört bölgesi Rusya tarafından ilhak edildi. Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin şu anketi düzenledi ve kullanıcılardan \"evet\" ya da \"hayır\" yanıtı vermelerini istedi; “Ukrayna-Rusya Barışı: BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerini yeniden yapın. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gider. Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su temini güvence altına alındı. Ukrayna tarafsız kalır” ifadelerini kullandı. Musk, takipçilerine barış için bu maddelere katılıp katılmadıklarını sordu. Elon Musk ayrıca barışın sonucunda bu maddelerin kabul edilmesinin muhtemel olduğunu belirterek sorunun, bu sonuca ulaşana kadar kaç askerin öleceği ve barış olmazsa nükleer savaş ihtimali olduğunu vurguladı. Takipçiler, yaklaşık 2.5 milyon oy kullanıldı ve yüzde 60 ‘Hayır’ cevabı verildi. ‘UKRAYNA HALKINI ÖNEMSİYORSANIZ BARIŞ ARAYIN’



Musk, ikinci anketini yayınlayarak “O zaman şöyle deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayanların iradesi karar vermeli” sorusunu sordu ve 2 milyon 54 bin kişi yüzde 58 oranında ‘Evet’ cevabını verdi. Musk ayrıca “Rusya’nın Ukrayna'nın 3 katı nüfusu var, bu nedenle Ukrayna'nın toplam savaşta zafer kazanması pek mümkün değil. Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış arayın” dedi. Musk'ın anketleri sosyal medyada tartışma yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sorduğu soruyla Musk'a yanıt verdi. HANGİ ELON MUSK?



Zelenskiy, sosyal medya hesabından kullanıcılara \"Hangi Elon Musk daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen ya da Rusya'yı destekleyen?\" sorusunu sordu. Gelen tepkileri umursamadığını dile getiren Musk, \"Rusya, Ukrayna'nın 3 katından fazla nüfusa sahip, bu yüzden Ukrayna'nın tamamen bir zafer kazanması pek olası değil. Milyonlarca insanın ölme ihtimalini umursuyorum. Eğer Ukrayna'da insanları önemsiyorsanız barışı arayın.\" dedi. Elon Musk'ın twitter anketi gündem oldu: Zelenskiy de anketle yanıt verdi Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından Rusya'nın Ukrayna işgalinin sona ermesi için fikirlerini belirttiği bir anket paylaştı. Twitter anketi Ukrayna'da büyük tepki çekti. Musk'a bir tepki de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den geldi.

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