Dünya Elon Muskın Ukrayna sevdası uzun sürmedi Faturayı Pentagona yolladı
AMERİKA

Elon Musk'ın Ukrayna sevdası uzun sürmedi: Faturayı Pentagon'a yolladı

Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna'ya destek amacıyla starlink uydularını bölgeye gönderen Tesla'nın kurucusu Elon Musk, maliyetleri karşılayamayacağını söyleyerek faturaları Pentagon'a yolladı.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Muskın Ukrayna sevdası uzun sürmedi: Faturayı Pentagona yolladı
Elon Musk

Elon Musk'ın SpaceX'i tarafından üretilen Starlink internet uyduları, geçen bahar Ukrayna'ya varmasından bu yana, internet ağları yok edildiğinde bile ordunun iletişime devam edebilmesini sağladı.

Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin Starlink uydu birimi Ukrayna'ya bağışlandı.

Elon Musk, "Operasyon SpaceX'e 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacak" dedi.

PENTAGON'A UYARI MEKTUBU

SpaceX, Pentagon'u, ayda on milyonlarca dolar ödemedikçe Ukrayna'daki hizmete fon sağlamayı durdurabileceği konusunda uyardı.

CNN tarafından elde edilen belgeler, geçen ay Musk'ın SpaceX'inin Pentagon'a Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini söyleyen bir mektup gönderdiğini gösteriyor.

Mektupta ayrıca Pentagon'un Starlink'in askeri kullanımı için finansmanı devralması talep edildi.

SpaceX'in hükümet satış direktörü Pentagon'a mektubunda “Ukrayna'ya daha fazla terminal bağışlayacak veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse edecek durumda değiliz” dedi.

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