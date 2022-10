Tesla'nın CEO'su Elon Musk Putin'le görüştüğü iddiasını yalanladı

Siyaset bilimci Ian Bremmer, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan aldığını iddia ettiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek Rus liderin kırmızı çizgilerini öğrendi.

Bremmer'e göre Putin Musk'a, Ukrayna'daki çatışma hakkında, belirli şartların karşılanması durumunda müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.

"KIRIM'A GİRERLERSE NÜKLEER SİLAH KULLANIRIM"

Bremmer'in Musk'tan aldığını iddia ettiği bilgiler arasında şu detaylar var:

"Putin, Kırım'ın Rusya'da kalması halinde görüşmelere açık. Rus lider, Ukrayna'nın Kırım'a girmesi halinde nükleer silah kullanılabileceğini söyledi. Putin, Ukrayna'nın daima tarafsız kalacağını garanti etmesini ve 30 Eylül'deki ilhakları tanımasını istiyor. Putin, Musk ile görüşmesinde Rusya'nın hedeflerine 'ne olursa olsun' ulaşacağını ifade etti."

PUTİN'İN ÜÇ ANA ŞARTI

Bremmer'e göre, Putin'in üç kırmızı çizgisi var:

Kırım Rus kontrolü altında kalacak.

Ukrayna kalıcı bir tarafsızlık anlaşması yapacak.

Kiev, Doğu Ukrayna'da Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporijya'nın ilhakını kabul edecek.

elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were. — ian bremmer (@ianbremmer) October 11, 2022

MUSK, TÜM İDDİALARI YALANLADI

Musk, Putin ile görüştüğü iddiasını ortaya atan Bremmer'e Twitter'dan cevap vererek, "Kimse Bremmer'e güvenmemeli" dedi.

Musk ayrıca, Putin ile bir kez görüştüğünü, bunun 18 ay önce gerçekleştiğini ve konunun da uzay olduğunu söyledi.