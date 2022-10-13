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Ukrayna Elon Musk'ı sildi

Ukrayna'nın liman kenti Odessa, Kiev'i destekleyen uluslararası ünlüleri resmeden reklam panolarından Tesla CEO'su Elon Musk'ı kaldırdı. Elon Musk'ı panolardan kaldırma kararı, Musk'ın Rusya-Ukrayna barış planını tweetlemesinden sonra geldi. Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Elon Muskı sildi
Elon Musk

Ukrayna'nın liman kenti Odessa, Kiev'i destekleyen uluslararası ünlüleri resmeden reklam panolarından Tesla CEO'su Elon Musk'ı kaldırdı. Elon Musk'ı panolardan kaldırma kararı, Musk'ın Rusya-Ukrayna barış planını tweetlemesinden sonra geldi.

Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.

Odessa yönetimi Telegram'a "Reklam departmanı, Ukrayna'yı destekleyenlere şükranlarımızı ifade ettiğimiz reklam panolarından Elon Musk'ın fotoğrafını kaldırıyor" dedi.

Ayrıca, bir belediye çalışanının milyarderin yüzüne büyük bir mavi kağıt parçası yapıştırdığını gösteren bir video yayınladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Twitter'da bir anket başlatarak bu fikre tepki göstermişti.

Takipçilerine hangi Elon Musk'ı daha çok beğendiklerini sormuştu.

"Ukrayna'yı destekleyeni mi, Rusya'yı destekleyeni mi?"

Elon Musk'ın 'Ukrayna'da barış planı' önerisine tepki yağıyor

Elon Musk'ın "Ukrayna'da barış planı" önerisine tepki yağıyor

PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Eurasia Group Başkanı Siyaset Bilimci Ian Bremmer Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'ın Rusya Lideri Vladimir Putin'le görüştüğünü iddia etti. Musk ise iddiayı yalanladı.

Bremmer Twitter hesabından, "Elon Musk bana Putin'le ve Kremlin'le Ukrayna hakkında doğrudan görüştüğünü söyledi. Ayrıca Kremlin'in kırmızı çizgilerinin ne olduğunu da bana anlattı" ifadelerini kullandı.

Elon Musk ile Twitter arasındaki kriz büyüyor: Şirket ikiye bölündü
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Elon Musk ile Twitter arasındaki kriz büyüyor: Şirket ikiye bölündü

Elon Musk: Twitter'ı satın alırım ama tek şartla
FOTOĞRAF 7
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Tesla ve SpaceX CEO'su, Twitter'ın kullanıcı hesaplarının gerçekliğini nasıl kontrol ettiğini göstermesi halinde sosyal medya platformunu satın alma anlaşmasını hayata geçireceğini söyledi.
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Sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediği veya yanıtlamayı reddettiği gerekçesiyle Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını 8 Temmuz'da fesheden Elon Musk, bir kullanıcı yorumuna verdiği yanıtta, anlaşmayı yeniden devreye sokma şartını açıkladı.
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'YÖNTEMİ GÖSTERSİN'

ABD'li yüksek teknoloji devi, Twitter'ın hesapların gerçek olup olmadığını belirlemek için hesaplardan örnek alma yöntemini kendisiyle paylaşması halinde, satın alma anlaşmasının orijinal şartlarda devam edeceği mesajını verdi:
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\"Twitter, 100 hesabı örnekleme yöntemini ve gerçek olduklarını nasıl doğruladığını açık şekilde aktarırsa, anlaşma orijinal şartlarda devam etmelidir.\"
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\"Ama ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptıkları bildirimlerin büyük oranda yanlış olduğu ortaya çıkarsa, o zaman anlaşma devam etmemelidir.\"
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YÜZDE 5'İNDEN AZININ SAHTE YA DA SPAM OLDUĞUNA KİM İNANIR?

Sosyal medya platformunun \"Twitter günlük kullanıcılarının yüzde 5'inden azı sahte ya da spam\" iddiasına kullanıcıların inanıp inanmadığıyla ilgili evet ya da hayır diye yanıtlanan anket açan Musk, kendisini gerçek bot sayısını saklamaya çalışan Twitter'la mücadele ederken tasvir eden bir memenin altına 100 emojisi bıraktı.
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ABD'de şirketlerin şeffaflık ve operasyonlar hakkında bilgi sağlamak için SEC'e düzenleyici belgeler sunması gerekiyor.
Elon Musk: Twitter'ı satın alırım ama tek şartla
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı almak için şartını açıkladı. İsteğinin yerine getirilmesi halinde sosyal medya platformunu satın alma anlaşmasını hayata geçireceğini söyledi.
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