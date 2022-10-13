Ukrayna Elon Musk'ı sildi

Ukrayna'nın liman kenti Odessa, Kiev'i destekleyen uluslararası ünlüleri resmeden reklam panolarından Tesla CEO'su Elon Musk'ı kaldırdı. Elon Musk'ı panolardan kaldırma kararı, Musk'ın Rusya-Ukrayna barış planını tweetlemesinden sonra geldi. Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.
Ukrayna'nın liman kenti Odessa, Kiev'i destekleyen uluslararası ünlüleri resmeden reklam panolarından Tesla CEO'su Elon Musk'ı kaldırdı. Elon Musk'ı panolardan kaldırma kararı, Musk'ın Rusya-Ukrayna barış planını tweetlemesinden sonra geldi.
Musk’ın planı, “ilhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeni oylamanın” yapılmasını, Kırım’ın Rusya içinde kalmasını, Kırım’a su teminatının garanti edilmesini ve Ukrayna’nın tarafsız statüde kalmasını öngörüyor.
Odessa yönetimi Telegram'a "Reklam departmanı, Ukrayna'yı destekleyenlere şükranlarımızı ifade ettiğimiz reklam panolarından Elon Musk'ın fotoğrafını kaldırıyor" dedi.
Ayrıca, bir belediye çalışanının milyarderin yüzüne büyük bir mavi kağıt parçası yapıştırdığını gösteren bir video yayınladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Twitter'da bir anket başlatarak bu fikre tepki göstermişti.
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Takipçilerine hangi Elon Musk'ı daha çok beğendiklerini sormuştu.
Elon Musk'ın 'Ukrayna'da barış planı' önerisine tepki yağıyor
Elon Musk'ın "Ukrayna'da barış planı" önerisine tepki yağıyor
PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ İDDİASI
Eurasia Group Başkanı Siyaset Bilimci Ian Bremmer Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'ın Rusya Lideri Vladimir Putin'le görüştüğünü iddia etti. Musk ise iddiayı yalanladı.
Bremmer Twitter hesabından, "Elon Musk bana Putin'le ve Kremlin'le Ukrayna hakkında doğrudan görüştüğünü söyledi. Ayrıca Kremlin'in kırmızı çizgilerinin ne olduğunu da bana anlattı" ifadelerini kullandı.