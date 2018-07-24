Teknoloji Egede 1800 yıl önce altın ve mücevherleri ile gömülmüş bir kadın mezarı bulundu
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Ege'de 1800 yıl önce altın ve mücevherleri ile gömülmüş bir kadın mezarı bulundu

Daha öncede Roma mezarlarında altınları ile gömülmüş kadınlar bulunmuştu. Bu kez Ege'de 1800 yıl önce altınları ile gömülmüş bir soylu kadın mezarı keşfedildi.

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Bulunan bu mezara soylu kadın tam 1800 yıl önce gömülmüş.
Bulunan bu mezara soylu kadın tam 1800 yıl önce gömülmüş.

Yunan arkeologlar, Sikinos adasındaki bir Roma mezar anıtında altın mücevherleriyle gömülü, kadim soylu bir kadının neredeyse bozulmamış bir mezarını keşfettiler. Adı, bir mezar yazıtına göre, Neko olarak tespit edildi. Kutu şeklindeki mezar Episkopi anıtının mahzenin el değmemiş olarak bulundu. Roma dönemine ait bu nadir mezar anıtı, daha sonra bir Bizans kilisesine ve bir manastıra dönüştürüldü.

Mezarda altın bileklik, yüzük, uzun altın kolye, bir kadın figürü oyulmuş minyatür toka, cam ve metal vazolar ile ölü kadın giysilerinin parçaları bulundu. Arkeologlar, Atina'nın güneydoğusundaki bu türbenin asıl inşa edilme amacının mezarlığı korumak olduğunu düşünüyorlar. Kiklad Adaları Eski Eserler Efsanesi Direktörü Dimitris Athanassoulis Pazartesi günü Reuters'e verdiği demeçte: “Biz beklenmedik bir şekilde şanslıydık. Bu Neko'nun mozolesidir. Çok nadir. Ege'nin en etkileyicilerinden biri olan anıtın bir kimliği var.” dedi.

Webtekno’nun haberine göre mezarda altın bileklik, yüzük, uzun altın kolye, bir kadın figürü oyulmuş minyatür toka, cam ve metal vazolar ile ölü kadın giysilerinin parçaları bulundu. Arkeologlar, Atina'nın güneydoğusundaki bu türbenin asıl inşa edilme amacının mezarlığı korumak olduğunu düşünüyorlar. Kiklad Adaları Eski Eserler Efsanesi Direktörü Dimitris Athanassoulis Pazartesi günü Reuters'e verdiği demeçte: “Biz beklenmedik bir şekilde şanslıydık. Bu Neko'nun mozolesidir. Çok nadir. Ege'nin en etkileyicilerinden biri olan anıtın bir kimliği var.” dedi.

Neko Kimdir?

Yunanistan'daki arkeologlar, “en etkileyici” Ege anıtlarından biri hakkında uzun süredir devam eden soruları cevaplamaya yardımcı olabilecek düz bir yerde gizlenmiş eski bir mezar keşfettiler. Ekip, Sikinos adasındaki Roma dönemine ait bir mezar anıtı olan Episkopi anıtının bodrum katındaki iki duvar arasında kör bir noktada neredeyse bozulmamış bir mezar buldu. Yazıtta yer alan soylu kadına Neko adı verildi. Altın bileklik, yüzük, uzun altın kolye, kadın figürü oymalı minyatür toka, cam ve metal vazolar da dahil olmak üzere mücevher ve diğer eserler ile gömüldüğü tespit edildi. Araştırmacılar şimdi hayatı hakkında daha fazla şey öğrenmek için çalışıyorlar.

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