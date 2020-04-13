En küçük ekranlı 5g telefon geliyor

Aslında daha önce büyük bir Sony Xperia 5 Plus hakkında söylentiler vardı, ama bu hiç olmadı. Şimdi ise tam tersi bir telefondan bahsediyoruz 6 inç’in daha aşağısında bir ekrana sahip Xperia 5 II. Sızdırılan bilgilere göre telefon bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

SONY XPERİA 5 II ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia 5 II, daha önce piyasaya sürülen Xperia 5’te yer alan 6.1 inç büyüklüğündeki panelden daha küçük bir ön panele sahip olacak. Tahminler telefonun ekran büyüklüğünün 5.6-5.8 inç büyüklükte olacağı yönünde. Telefonun 5G bağlantıya sahip olma ihtimali oldukça yüksek, bu da onu 5G teknolojisine sahip ilk 6 inç altı telefon yapacak. Ayrıca 5 II Sony’nin ikinci 5G teknolojisine sahip telefonu olacak. Hatırlarsanız diğeri Xperia 1 II’ydi.

Telefonun amiral gemisi modelleri arasında mı yer alacağı yoksa orta segment bir model mi olacağı şimdilik belli değil. Şu ana kadar Xperia 9 adında bilinmeyen bir telefon sızdırıldı. Bu model 5G modeme sahip Snapdragon 765G ile birlikte gelecek. Ancak telefon hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Mynet'in haberine göre; bu telefonun 5 II olacağı yönünde söylentiler dolaşıyor. Telefon hakkında sızıntıların oldukça seyrek olduğunu belirtelim. Bu nedenle her bilginin doğru olmadığını belirtelim.