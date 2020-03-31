Teknoloji Huawei P40 Pro kamerası rekor kırdı
ÜRÜN HABERLERİ

Huawei P40 Pro kamerası rekor kırdı

Huawei P40 Pro, DxOMark ölçümlerine göre ana kamerasında 128, selfie kamerasında ise 103 puan aldı

Haber Merkezi AA
Kamerası yüksek puan aldı
Kamerası yüksek puan aldı

DxOMark ölçümlerine göre ana kamerasında 128, selfie kamerasında ise 103 puan alan Huawei P40 Pro, fotoğrafçılığın zirvesine yerleşti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei P40 Pro, DxOMark ölçümlerine göre ana kamerasında 128 ve selfie kamerasında 103 puan aldı. Bu sonuçlarla hem ana kamera hem de selfie kamerasında fotoğrafçılığın zirvesine yerleşen Huawei P40 Pro, koşullar ne olursa olsun kullanıcının profesyonel kalitede portre veya manzara fotoğrafları yakalamasına, düşük ışıkta dahi olağanüstü fotoğraflar çekmesine imkan tanıyor.

Huawei P40 Pro, kullanıcının daha önce çekime değmeyeceğini düşündüğü çok zor durumlarda dahi kameranın kendisine tam dinamik aralıklar vermesini sağlıyor. Güçlü özelliklere sahip olan Huawei P40 Pro, neredeyse tüm aydınlatma koşullarında mükemmel görüntüler kaydedebiliyor.

Huawei P40 Pro’nun sunduğu profesyonel fotoğrafçılık özellikleri; en iyi portre çekimlerine, en iyi manzara ve ultra yakın çekimlere olanak tanıdığı gibi doğrudan güneş ışığında veya ışıktan yoksun gecelerde en iyi fotoğrafların yakalamasına yardımcı oluyor.

Kamerası tam puan aldı

Güçlü teknik özelliklerden iyi bir sanat eserine

Fotoğrafın en önem verilen özellikleri: Özneleri arka plandan ayırmak ve düşük ışıkta iyi çekimler yapmak. Düşük ışıkta çekim yapmak, fotoğraf makinelerinde olduğu gibi kameranın yeteneklerine de bağlı. P40 Pro ile düşük ışıkta çekim yaparken daha yüksek performans elde etmek için yüksek ISO ve yüksek enstantane hızları kullanılabiliyor. Böylece en zorlu ışık koşullarında dahi harika fotoğraflar elde etmek mümkün oluyor.

Cihazın 1/1.28 inç’lik sensörü düşük ışıklı ortamlarda çekim performansını önemli ölçüde artıran 50 Megapiksellik kamera donanımına sahip. Geliştirilmiş Leica Quad kamerası, 100x değerinde hem dijital hem de optik SuperSensing Zoom özelliklerini desteklemek için, daha güçlü bir SuperSensing Cine Kamera ve 3D derinlik algılama kamerasına sahip. Cihaz 10x optik yakınlaştırma özelliğiyle netliğini koruyan olağanüstü görseller elde edilmesini sağlıyor.

Huawei p40

Kamerası testlerden başarıyla çıktı

Ayrıca Huawei P40 Pro’da yer alan 40 MP SuperSensing Cine Kamera, DSLR kameralarda yer alan; odak uzaklığı 18 mm'ye eşdeğer ultra geniş açılı bir lense ve 3:2 en-boy oranını destekleyen, 1/1.54-inç sensöre sahip. Bu sensördeki pikseller, donanım tabanlı HDR videolar için uzun, kısa veya normal pozlamayla çekim yapmak için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Üründe yer alan Sedecimpixel Fusion teknolojisi, 51200 ISO değerine kadar ışık hassasiyetini artıran ve 7680FPS ultra ağır çekim video çekiminde kullanılan 4.48μm süper pikselleri üretmek için, 16-in-1 piksel düzenlemesini destekliyor.

Geniş diyafram lensinin etkilerini yansıtan Bokeh simülasyonu özelliğiyle Huawei P40 Pro, çekimlerin ana öğesini vurgulamaya yardımcı olmak için, görüntüye aşamalı olarak Bokeh efekti ekliyor. Telefoto kamera, 4K videoların yanı sıra, yüksek çözünürlüklü zoom görüntülerini de sorunsuz yakalıyor. Huawei P40 Pro’da yer alan ses yakınlaştırma özelliği (Audio Zoom), kullanıcıların ses kaynağını netleştirerek daha berrak ve yüksek sesler elde etmesine de olanak sağlıyor.

Kaspersky, Türkiye'yi saldırıya karşı uyardı
TEKNOLOJİ
Kaspersky, Türkiye'yi saldırıya karşı uyardı


Abone Ol Google News
90 bin mahkuma tahliye yolu

90 bin mahkuma tahliye yolu

İnfaz düzenlemesindeki kapsam dışı suçlar da belli oldu
Karantina sayısı artıyor

Karantina sayısı artıyor

​İstanbul'daki karantina yurdundan güzel haber geldi.
Sosyal medya hesabından açıkladı

Sosyal medya
hesabından açıkladı
Tarihler<br>belli oldu

Tarihler
belli oldu

​Bakanlık bin TL'lik yardımın detaylarını açıkladı.
Filistinli hastayı<br>yol kenarına attılar

Filistinli hastayı
yol kenarına attılar

​İsrail askerleri kontrol noktasından geçirmediler.
Liseliler <br>makine yaptı

Liseliler
makine yaptı

​Günde 100 bin maske üretecekler.
'Süper' destek

'Süper' destek

Üç kulüp Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.
Avrupa'da en genç ölüm

Avrupa'da en genç ölüm

Belçika'da 12 yaşında bir çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kapıları<br>açınca çok şaşırdık

Kapıları
açınca çok şaşırdık

Yurtta karantinaya alınan öğrenciler konuştu.
Tek bir vaka bile yok!

Tek bir vaka bile yok!

​İtalya bu kasabayı konuşuyor...
İlave tedbir

İlave tedbir

Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem daha aldı.
Çok geçmeden Meclis'e gelecek

Çok geçmeden Meclis'e gelecek

​Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
81 ile yeni talimat

81 ile yeni talimat

Yemekler tek kullanımlık tabaklarla verilecek
Negatif çıktı

Negatif çıktı

​​Fenerbahçe'de sporcular dahil 65 kişiye yapılan test sonuçları açıklandı.
Maske yerine şnorkel

Maske yerine şnorkel

​Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor.
Binlerce kişiye atama müjdesi

Binlerce kişiye atama müjdesi

A​tama sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla belirlendi.
Ülker'den 20 bin<br>aileye gıda yardımı

Ülker'den 20 bin
aileye gıda yardımı

Koronavirüs salgınına ilişkin atılan adımları açıkladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.