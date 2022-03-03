​En verimli elektrikli araçlar Teknofest'te yarışıyor.

Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmada; öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi de teşvik ediliyor.

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek, farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Başvuruların 7 Mart’a kadar yapılabildiği yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lise öğrencileri katılabiliyor. Her iki kategoride de birincileri 50.000, ikincileri 40.000, üçüncüleri ise 30.000TL’lik büyük ödüller beklerken, lise seviyesinde birincileri 30.000, ikincileri 20.000, üçüncüleri ise 10.000TL’lik ödüller bekliyor.

Heyecanlı Yarışlar Kocaeli Körfez Yarış Pistinde

Yarışmada katılımcıların eserleri gelişme raporu, teknik tasarım raporu ile sürüş videosu ve yarış puanlaması olarak üç farklı aşamada değerlendirilecek.

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yarışlar Kocaeli Körfez Yarış Pistinde 19-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun’da Çarşamba Havalimanında düzenlenecek.