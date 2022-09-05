Teknoloji Eskişehir Teknik Üniversitesi TEKNOFESTe damga vurdu
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Eskişehir Teknik Üniversitesi TEKNOFEST’e damga vurdu

Eskişehir Teknik Üniversitesi, akademik paydaşları arasında yer aldığı dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te ESTÜ rüzgârı esti. ESTÜ, TEKNOFEST’in en önemli yarışması olan Savaşan İHA kategorisi ile Araştırma Proje Yarışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde birincilik, karma simülasyon kategorisinde ise 3’üncülük elde ederek TEKNOFEST’e damga vurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eskişehir Teknik Üniversitesi TEKNOFEST’e damga vurdu
​Eskişehir Teknik Üniversitesi TEKNOFEST’e damga vurdu.

Ülkemizin mühendislik tabanlı insan kaynağını geliştirmeyi, toplumun tamamının Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda motivasyon kazanmasını hedefleyen ve bu yıl 5. yılını geride bırakan TEKNOFEST, 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Samsun Çarşamba Havalimanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ’de ESTÜ fırtınası esti.

ESTÜ, TEKNOFEST’in En Önemli Yarışmasında Zirvede

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST’i yüz binlerce kişi ziyaret etti. Zorluk derecesi ile TEKNOFEST’in en büyük ödülüne sahip olan ‘Savaşan İHA Yarışması’na ESTÜ Anatolia Aero Design Takımı damga vurdu. Türkiye'den 20, Endonezya ve Mısır'dan 1 takım olmak üzere toplam 22 takımın katıldığı “Savaşan İHA” kategorisinde ESTÜ Anatolia Aero Design Takımı rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. ESTÜ Anatolia Aero Design Takımı bu başarısıyla 300 bin liralık ödülün de sahibi oldu.

TEKNOFEST’te bir diğer birincilik de öğrencilerimizden geldi. Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde “Otomotiv Sektöründe Envanter Doğrulama Sürecinin Web Tabanlı Dijitalizasyonu” başlıklı projesiyle ESTÜ takımı birincilik elde etti. Her iki ESTÜ takımı da ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. ESTÜ Anatolia Aero Design takımı ise Karma Simülasyon kategorisinde 3. olarak büyük bir başarıya imza attı.
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