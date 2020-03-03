Teknoloji Facebook, kullanıcıların portre modu olmadan 3d fotoğraf yüklemesine alan açtı
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Facebook, kullanıcıların portre modu olmadan 3d fotoğraf yüklemesine alan açtı

Facebook, 3d fotoğrafları herkes için kullanılabilir hale getiren yeni bir özelliği duyurdu. İlk olarak 2018'de başlatılan özellik, kaynak görüntünün bir tür portre modu kullanılarak çekilmesi koşuluyla, insanların fotoğraflarına "hareketli" bir 3d arka plan görünümü vermesine izin veriyordu. Şu an ise arka plan ayarlama sürecini Facebook kendi sistemi ile gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
arşiv
arşiv

Üç boyutlu fotoğraflar, çift lensli akıllı telefon kameralarının, arka planı sanatsal bir şekilde bulanıklaştırılması ile portre modu uygulanarak yapılabiliyordu. Şu an ise, bir Facebook blog gönderisiyle şirket portre modu fotoğraflarının gerekli olmadığını duyurdu. Artık yapay zeka yardımıyla eski iki boyutlu fotoğraflarınız üç boyutlu haline gelebiliyor.

3d fotoğraf yükleniyor

Sahip olduğunuz her fotoğraf, ne kadar eski olursa olsun, Facebook'un yeni geliştirdiği 3d fotoğraf geliştirmesi ile uyumlu hale gelebiliyor. Facebook blog yazısında, "Bu sistem, ister standart tek kameralı bir Android veya iOS cihazında yeni çekilmiş bir fotoğraf olsun isterse son zamanlarda bir telefona veya dizüstü bilgisayara yüklenen onlarca yıllık bir fotoğraf olsun, herhangi bir görüntünün üç boyutlu hale gelmesini sağlıyor." diye duyurdu.

Öncesinde çift lensli telefonlara ihtiyaç duyuluyordu. görsel: IDG

Yeni süreçte sistem ağı arka planı ekliyor

Blogtaki gönderi, yeni sürecin nasıl çalıştığı hakkında önemli detayları aktarıyor: Facebook'un geliştirdiği sistem ağı fotoğrafınıza bakıyor ve her pikselin derinliği hakkında uygun tahminler yapıyor. Bu işlem daha önce bir portre modu görüntüsünden eklenen verileri gerektiren bir işlemken şu an kullanıcı açısından son derece kolay bir işlem haline geldi.

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