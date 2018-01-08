Facebook'ta video nasıl indirilir? Facebook yeni video indirme yöntemi

Facebook yeni video indirme yöntemi haberimizde. Facebook'ta izlediğiniz videoyu kendi hesabınızdan ya da sayfalarınızda paylaşmak istiyorsanız bu haberimizi dikkatlice okuyunuz. Facebook'tan video indirme işlemlerini yapan programlar ile birlikte bir çok uygulama mevcut. Ancak sizlerle paylaşacağımız yöntemle saniyeler içinde videoları indireceksiniz. Facebook'ta video indirme işlemlerini yapıyor da artık yapamıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak Facebook'tan video indirebilirsiniz. İşte Facebook yeni video indirme yöntemi..

FACEBOOK'TA YENİ VİDEO İNDİRME YÖNTEMİ

1. Facebook'ta indirmek istediğiniz video üzerine sağ tıklayınız ve URL göster diyerek video linkini kopyalayınız.

2. Tarayıcınızda yeni sekme açarak oraya yapıştırınız.

3. "www" yazan yeri silip yerine "mbasic" yazınız ve entera basınız.

4. Videoyu oynatınız.

5. Sağ tıklayınız ve video olarak kaydete tıklayarak indirebilirsiniz.