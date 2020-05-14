Geliştirilen panelli şemsiyeler hem güneşten koruyor hem enerji üretiyor Antalya'da bir enerji firmasınca üretilen ve üzerinde güneş panelleri bulunan şemsiyelerin, güneşten korurken aynı zamanda telefonları şarj etme ve aydınlatma imkanı sunduğu belirtildi.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2020, 18:24 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2020, 18:26 AA