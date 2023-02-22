Gökyüzünden adeta altın yağacak: Değerli madenlerle dolu yıldız sistemi keşfedildi

Amerikalı bilim insanları, oldukça nadir bir keşif yaptı ve Samanyolu Galaksisi'nde "10 milyarda 1" olasılıkla rastlanabilecek bir ikili yıldız sistemi keşfettiklerini duyurdu.

'Gökyüzünden altın yağacak'

CPD-29 2176 adı verilen sisteminin bir kilonavaya dönüşeceğini belirten uzmanlar, bu olay esnasında çok büyük miktarlarda altın, gümüş, platin gibi değerli metaller ortaya çıkacağını söylüyor. NTV'de yer alan habere göre araştırmacılar, söz konusu değerli bileşenlerin bu olay esnasında uzaya dağılacağını ve adeta yağmur şeklinde yağacağını belirtiyor.

Araştırmacılar söz konusu yıldız sisteminin oldukça nadir olduğunu ve Samanyolu’ndan bunlardan sadece 10 tane bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

Kilonova nedir?

Kilonova, iki nötron yıldızı birleştiğinde veya bir nötron yıldızı bir kara delikle birleştiğinde meydana gelen astronomik olaya deniliyor.

"Kilonova" terimi ilk kez, 2010 yılında böyle bir birleşmeden kaynaklanan elektromanyetik emisyonu tanımlamak için kullanılmıştı.

Bir kilonova sırasında ışık, ısı ve elektromanyetik radyasyonun diğer formları şeklinde büyük miktarda enerji açığa çıkıyor.

Öte yandan uzmanlar, söz konusu olayın gerçekleşmesinin, yani gökyüzünden altın ve gümüş gibi değerli metaller yağmasının bir milyon yılı bulabileceğini belirtiyor.



