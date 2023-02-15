Nasa'nın FINDER cihazı deprem bölgesinde de kullanıldı

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FINDER teknolojisi
NASA, enkaz altındaki insanların bulunabilmesi amacıyla geliştirdiği "FINDER" teknolojisinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde de kullanıldığını açıkladı.
Deutsche Welle'de yer alan habere göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) enkaz altında kalan insanların bulunmasına yardımcı olunabilmesi için geliştirdiği teknolojinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de de kullanıldığını duyurdu.
NASA, söz konusu teknolojiden faydalanan cihazların, Türkiye'deki kurtarma ekiplerine Florida merkezli güvenlik teknolojisi şirketi SpecOps tarafından gönderildiğini belirtti. "Finding Individuals for Disaster Emergency Response" (Afet Acil Müdahalesinde Bireylerin Bulunması) adı verilen ve kısaca "FINDER" diye bilinen cihaz, NASA'nın Jet İtişi Laboratuvarı tarafından ABD İç Güvenlik Bakanlığıyla birlikte geliştirildi. Ardından da bu teknolojiyi ticari amaçlı kullanmak isteyen SpacOps şirketine üretim ruhsatı verildi.