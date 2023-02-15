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Nasa'nın FINDER cihazı deprem bölgesinde de kullanıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 'FINDER' adlı teknolojinin, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerin ardından ilk müdahale ekiplerine yardım etmek için konuşlandırıldığını açıkladı. Söz konusu teknoloji enkaz altındaki insanların nefes alıp vermelerini ya da kalp atışlarını tespit edebiliyor.

16:38 . 15/02/2023 Çarşamba
Diğer
FINDER teknolojisi

FINDER teknolojisi

NASA, enkaz altındaki insanların bulunabilmesi amacıyla geliştirdiği "FINDER" teknolojisinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde de kullanıldığını açıkladı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) enkaz altında kalan insanların bulunmasına yardımcı olunabilmesi için geliştirdiği teknolojinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de de kullanıldığını duyurdu.


FINDER teknolojisi nedir?

NASA, söz konusu teknolojiden faydalanan cihazların, Türkiye'deki kurtarma ekiplerine Florida merkezli güvenlik teknolojisi şirketi SpecOps tarafından gönderildiğini belirtti. "Finding Individuals for Disaster Emergency Response" (Afet Acil Müdahalesinde Bireylerin Bulunması) adı verilen ve kısaca "FINDER" diye bilinen cihaz, NASA'nın Jet İtişi Laboratuvarı tarafından ABD İç Güvenlik Bakanlığıyla birlikte geliştirildi. Ardından da bu teknolojiyi ticari amaçlı kullanmak isteyen SpacOps şirketine üretim ruhsatı verildi.

NASA Başkanı: Teknoloji hayat kurtarıcı olabilir

NASA Başkanı Bill Nelson da Twitter'dan yaptığı paylaşımda afet dönemlerinde teknolojinin hayat kurtarıcı olabildiğine dikkat çekti ve
"FINDER, Türkiye ve Suriye'deki depremin ardından kurtarma ekiplerine ihtiyaç sahiplerinin yerini tespit etmek ve onlara yardım etmek için çok önemli bir araç sağlıyor"
ifadelerini kullandı.


#NASA
#deprem
#ABD
18 dakika önce
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