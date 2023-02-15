NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in 15-16 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği belirtilen Stoltenberg’in ayrıca 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeleri de ziyaret edeceği ifade edildi.