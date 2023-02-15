NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği ve depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret edeceği duyuruldu.
15:28 . 15/02/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüşecek
NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in 15-16 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceği duyuruldu.
Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği belirtilen Stoltenberg’in ayrıca 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeleri de ziyaret edeceği ifade edildi.
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