Teknoloji Her 105 saniyede bir üretildi
OTOMOBİL

Her 105 saniyede bir üretildi

Nissan Juke 1 Milyon'a Ulaştı. NISSAN Sunderland Tesislerinde üretilen 1 milyonuncu Nissan Juke; Tekna donanım paketi ve çok sevilen Vivid Blue renge sahip.

Haber Merkezi Diğer
Nissan Juke üretimi 1 Milyon'a Ulaştı.
Nissan Juke üretimi 1 Milyon'a Ulaştı.

Nissan’ın kompakt crossover modeli Juke, İngiltere’deki Sunderland tesislerinde 1 milyon üretim adedine ulaşan 4’üncü model oldu. Tesiste ulaşılan bu üretim rakamıyla ortalama her 105 saniyede yeni bir Juke üretilmiş oldu.

Kompakt crossover segmentinin yaratıcısı Juke, satışa sunulduktan 8 yıl sonra Nissan Sunderland Tesislerinde 1 milyon üretim adedine ulaştı.

Akşam’ın haberine göre kendine özgü sportif tasarımıyla bilinen Nissan Juke, bir dizi iç ve dış kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Üretim ve satış rakamlarıyla sınıfının lideri Qasqhai’nin izinden giden Juke, tüm seçenekler ve olası kişiselleştirme kombinasyonları sayesinde, 23 binden fazla versiyonda sunuluyor.

NISSAN Sunderland Tesislerinde üretilen 1 milyonuncu NISSAN JUKE; Tekna donanım paketi ve çok sevilen Vivid Blue renge sahip.

Nissan Avrupa Üretim, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Almadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kevin FITZPATRICK yapmış olduğu değerlendirmede:

  • “1 milyon barajına ulaşmak her model için önemli bir mihenk taşıdır. NISSAN JUKE 8 yıl önce tanıtıldığında gerek tasarımı gerekse de kullanım özellikleriyle daha önce benzeri görülmemiş özelliklere sahipti ve yeni bir segment yarattı. Bugün gelinen noktada 1 milyon üretim adedine ulaşmış durumdayız ve JUKE segment lideri olarak pozisyonunu korumaya devam ediyor. Yapılan iyileştirme ve sunulan kişiselleştirme seçenekleriyle 2018 modelinin 2010 yılında ilk kez hattan çıkan Juke kadar popüler olduğunu görmek müthiş.”

Nissan’ın Sunderland Tesislerinde üretilen 2’inci crossover modeli olan Juke, tesiste üretimine başlanan ilk crossover modeli olan Qashqai’nin izinden gidiyor. Bugün itibariyle 3 milyonun üzerinde Qashqai, 2,4 milyon Micra ve 1,5 milyon Primera üretilen tesiste 7 milyon adedin üzerinde üretim gerçekleştirdi.

1 milyon adetlik üretim performansına 2012 yılında üretimine başlanan sportif versiyon Juke Nismo da dahil.

İstatistiklere göre gerek iç mekan gerekse de dış tasarım anlamında Juke müşterilerinin öncelikli tercihi siyah olurken Nissan Juke, 2017 yılında Avrupa’da 95 bin adetlik satış performansına imza attı.

V formlu koyu krom öz ızgara, koyu fon rengine sahip ön farlar, koyu tonlu yan aynaya entegre sinyal lambaları gibi yenilenen detaylarla dikkat çeken Nissan Juke16 ile 18 inç arasında farklı jant alternatifleriyle satışa sunuluyor. Dış tasarım gibi iç mekanda da çift dikişli deri döşemelerden Bose ses sistemine kadar zengin bir kişiselleştirme alternatifi sunuluyor.

Nıssan Juke ayrıca Akıllı Çevre Görüş Sistemi, Hareketli Nesne Algılama Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi yenilikçi teknolojilerle yollara çıkıyor.

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

​Akar ve komuta kademesi 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'nde.
PKK'ya büyük darbe

PKK'ya büyük darbe

Nokta atışı vurulan örgütün lojistik sorumlusunun görüntüleri.
Kayyum başarısı

Kayyum başarısı

​FETÖ'den alınmıştı 2 yılda yüzde 12 büyüdü.
'Atatürkçüyümben bırakın'

'Atatürkçüyümben bırakın'

Adnan Oktar'ın hakime verdiği ifade ortaya çıktı
Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar tutuklandı

​30'u aşkın suçtan tutuklanan Oktar cezaevinde.
İşte yeni görevleri

İşte yeni görevleri

​Deneyimli isimlere Meclis'te aktif görev.
'Brunson' çağrısı

'Brunson' çağrısı

Rahip Brunson'un tutukluluğu devam ediyor.
'İnsanın genlerinde var'

'İnsanın genlerinde var'

​Hollandalı Bakan ırkçılığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Aniden bastıracak

Aniden bastıracak

​Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik düzenlemesi artık Meclis'te.
Muska vetoka ayrıntısı

Muska vetoka ayrıntısı

​Minik Leyla cinayetinde yeni gelişme.
Bedelli ekonomisi

Bedelli ekonomisi

Devletin kasasına 40 milyara yakın para girecek.
125 milyar lira birikti

125 milyar lira birikti

​6 milyon kişiye 20 milyardan fazla ödeme yapıldı.
Hacyolculuğu başladı

Hacyolculuğu başladı

Hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yap-işlet-devretKanal İstanbul

Yap-işlet-devretKanal İstanbul

​Torba yasada dikkat çeken değişiklik.
PKK'nınkara para defteri

PKK'nınkara para defteri

​Yeni Şafak, PKK'nın Afrin'deki uç defterine ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.