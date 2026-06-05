iPhone kullanıcılarının beklediği iOS 27 ne zaman geliyor? Apple'dan üç aşamalı takvim

Apple’ın WWDC 2026 etkinliğinde tanıtması beklenen iOS 27 için beta sürecinin 8 Haziran Pazartesi günü geliştirici sürümüyle başlaması planlanıyor. Halka açık beta testlerinin Temmuz’da, kararlı sürümün ise Eylül ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

iOS 27 beta süreci 8 Haziran’da başlayabilir

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 27 için beklenen güncelleme takvimi şekillendi. Şirketin 8 Haziran Pazartesi günü düzenleyeceği WWDC 2026 açılış konuşmasında iOS 27’yi tanıtması ve aynı gün geliştiricilere yönelik ilk iOS 27 beta sürümünü erişime açması bekleniyor.

Yeni yazılım süreci; geliştirici beta, halka açık beta ve kararlı sürüm olmak üzere üç aşamada ilerleyecek. Bu takvim, iPhone kullanıcılarının yeni özellikleri hangi dönemde deneyebileceğine ilişkin yol haritası sunuyor.

Güncelleme takviminde üç aşama öne çıkıyor

iOS 27’nin test ve dağıtım sürecinde öne çıkan başlıklar şöyle:

Geliştirici beta sürümünün 8 Haziran Pazartesi günü yayınlanması planlanıyor.

Halka açık beta testlerinin Temmuz ayında başlaması öngörülüyor.

Kararlı sürümün tüm kullanıcılar için Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple’ın WWDC etkinliği kapsamında iOS 27’nin yanı sıra iPadOS 27 ve macOS 27 gibi işletim sistemi güncellemelerini de tanıtması bekleniyor. Şirket, geleneksel olarak etkinlik günü geliştirici beta sürümlerini erişime açıyor.

Test sürümlerinde hata ve performans uyarısı

iOS 27 geliştirici beta sürümünü yüklemek isteyen kullanıcıların, test yazılımlarında karşılaşılabilecek hata ve performans sorunlarını dikkate alması gerekiyor. Beta sürümler, yeni özellikleri erken deneyimleme imkanı sunsa da kararlı sürüm kadar sorunsuz çalışmayabilir.

Geçmişte ücretli geliştirici hesabı gerektiren beta erişimi, günümüzde daha geniş kullanıcı kitlesine ücretsiz olarak açılmış durumda. Bu nedenle yazılım geliştirmeyle ilgilenen kullanıcılar veya yeni özellikleri erken test etmek isteyenler beta sürecine dahil olabiliyor.

Halka açık beta Temmuz’da bekleniyor

Daha kararlı bir test deneyimi isteyen kullanıcılar için halka açık beta sürecinin Temmuz ayında başlaması bekleniyor. Bu aşamada geliştirici sürümünde görülen ilk hataların bir bölümünün giderilmiş olması öngörülüyor.