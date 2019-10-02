Teknoloji Karabük üniversitesi öğretim üyeleri Türkiyede demir yolunda benzeri olmayan sistem geliştirdi
BİLİM

Karabük üniversitesi öğretim üyeleri Türkiye'de demir yolunda benzeri olmayan sistem geliştirdi

Karabük Üniversitesi öğretim üyelerince geliştirilen, demir yolunda kullanılan teker-dingil komponentlerinin bağlantılarında sürtünmeye bağlı aşınma ve yorulma hasarlarının geciktirilmesi projesi, Türkiye'de benzeri olmayan bu sistemin kurulmasını ve millileştirilmesini hedefliyor. Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Okan Ünal ile Dr. Fazıl Hüsem’in demir yolunda kullanılan teker-dingil komponentlerinin bağlantılarında sürtünmeye bağlı aşınma ve yorulma hasarlarının geciktirilmesini sağlayacak proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunurken, hayata geçirilecek projeyle Türkiye’nin bu bağlamda dışa bağımlılığı da ortadan kalkacak.

Haber Merkezi AA
Doç. Dr. Okan Ünal ile Dr. Fazıl Hüsem
Doç. Dr. Okan Ünal ile Dr. Fazıl Hüsem
Doç. Dr. Okan Ünal ile Dr. Fazıl Hüsem
Doç. Dr. Okan Ünal ile Dr. Fazıl Hüsem

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğretim üyeleri, demir yolunda kullanılan teker-dingil komponentlerinin bağlantılarında sürtünmeye bağlı aşınma ve yorulma hasarlarının geciktirilmesini amaçlayan proje hazırladı.

  • "Demir Yolu Dingil-Teker Bağlantılarının Sürtünmeli Temas Aşınmasına Bağlı Yorulma Dayanımlarının Bilyalı Dövme ve Ultrasonik Yüzey İşlem Destekli Yüzey Modifikasyonu ile İyileştirilmesi" isimli proje sayesinde Türkiye’de benzeri olmayan bu sistemin kurulması ve millileştirilmesi hedefleniyor.

KBÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Ünal'ın yürütücülüğünü, araştırma görevlisi Fazıl Hüsem'in de araştırmacılığını yaptığı proje, "TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2 bin 226 proje arasından seçilerek desteklenmeye hak kazandı.

SÜRTÜNMEYE BAĞLI AŞINMALARI GEÇİKTİRECEK

Fazıl Hüsem, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hedefinin demir yolunda kullanılan teker-dingil bağlantılarında sürtünmeye bağlı aşınma ve yorulma hasarlarının geciktirilmesi, bakım sürelerinin geleneksel ve modern yüzey modifikasyonları ile uzatılması olduğunu belirtti.

AA
Doç. Dr. Okan Ünal ile Dr. Fazıl Hüsem
  • Projenin, Karabük Üniversitesi yürütücülüğünde yapılacağını aktaran Hüsem, "Proje ekibinde Bartın Üniversitesi ve yurt dışı paydaşları olarak İtalya'dan Politecnico di Milano ile Güney Kore'den Sun Moon Üniversitesi yer alıyor. Ayrıca endüstri kuruluşu olarak teker ve dingil üretimi noktasında önemli yatırımlar yapan KARDEMİR de projenin endüstriyel paydaşlarından biri olarak destek sağlamaktadır." ifadesini kullandı.
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