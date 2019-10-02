Karabük üniversitesi öğretim üyeleri Türkiye'de demir yolunda benzeri olmayan sistem geliştirdi Karabük Üniversitesi öğretim üyelerince geliştirilen, demir yolunda kullanılan teker-dingil komponentlerinin bağlantılarında sürtünmeye bağlı aşınma ve yorulma hasarlarının geciktirilmesi projesi, Türkiye'de benzeri olmayan bu sistemin kurulmasını ve millileştirilmesini hedefliyor. Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Okan Ünal ile Dr. Fazıl Hüsem’in demir yolunda kullanılan teker-dingil komponentlerinin bağlantılarında sürtünmeye bağlı aşınma ve yorulma hasarlarının geciktirilmesini sağlayacak proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunurken, hayata geçirilecek projeyle Türkiye’nin bu bağlamda dışa bağımlılığı da ortadan kalkacak.

Haber Merkezi 02 Ekim 2019, 12:03 Son Güncelleme: 02 Ekim 2019, 15:10 AA