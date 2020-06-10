Liselilerden bostan korkuluğu yerine drone: Tarlaları vahşi hayvanlardan koruyor

Tarım alanları ile ilgili teknolojik çalışmalar geliştiren ülkelerden biri de Türkiye oldu.



Uğur Okulu öğrencileri tarafından geçen yıl ‘Çöp’ teması ile projeleri buluşturan U-MakerFest, bu yıl 'Tarım' teması ile yapıldı.

Öğrenciler, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon alanında yarıştı. 350’ye yakın gencin 99 proje ile yarıştığı festivalde, robotik alanında kazanan Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Dronkuluk takımı oldu. Takım, tasarladıkları drone ile projelerinde güncel teknolojileri kullanarak tarım mahsullerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefledi.





Bu tarz dronelar tarım alanlarını vahşi hayvanlara karşı koruyor

Tarım ürünlerini hayvanlardan koruyor

Hayvanlar tarlaya yaklaştıklarında veya girdiklerinde, drone tarla üzerinde uçarak hayvanları uzaklaştıracak ve mahsullerin zarar görmemesi sağlayacak.

Oyun tasarımı alanında ise kazanan Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü Lord of U Tigers takımı oldu. Öğrenciler, tasarladıkları oyunla, teknoloji ve tarıma ilgisi olmayan kişiler üzerinde farkındalık oluşturmayı hedefledi. Oyunu oynayan kişilerin balkon tarımı, organik tarım, topraksız tarım ve tarımda çaprazlama konuları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanıyor.



Bazı ülkelerde ise bu fikrin daha ilkeli deneniyor.

Öğrenciler, U-MakerFest IV'te, sırasıyla 'Empati Kur, Tanımla, Fikirleştir, Prototiple, Test Et' adımlarını izleyerek projelerini üretip jüri üyelerine sundu. Uğur Okulları bölüm başkanlarından oluşan jüri üyeleri 99 takımı değerlendirildi. Ayrıca takımlar ‘maker ruhu’, ‘sürdürülebilirlik’, ‘yaratıcı fikir’, ‘takım çalışması’, ‘ilham verici takım’, ‘işlevsellik’ gibi 21 farklı alanda ödülün de sahibi oldu.

TEKNOLOJİ Türkiye'nin ilk cep uydusu: Grizu-263A uzay yolunda



Öğrenciler her yıl sorunlara teknolojik çözümler arıyorlar

Teknoloji festivalinde öğrenciler problemlere teknolojik çözümler arıyor.

U-MakerFest’te yarışan projeleri değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu yarışmayla temel hedeflerinin öğrencilere bilinç kazandırmak olduğuna dikkat çekti. Her yıl öğrencilerin duyarlılıkla sorunlara çözüm bulduğunu belirten Kulaberoğlu,