Teknoloji Microsoft yüzlerce yıl dayanabilecek veri depolama teknolojisi geliştiriyor
SOSYAL MEDYA

Microsoft yüzlerce yıl dayanabilecek veri depolama teknolojisi geliştiriyor.

Microsoft yüzlerce yıl dayanabilecek bir veri depolama teknolojisi geliştiriyor. Şirketin geliştirdiği sistemde bilgiler kuvars cama dijital kayıt ile geçiriliyor. İddialara göre camın kaynar suya veya fırına atılması halinde bile veriler korunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Projeye Silica ismi verildi.
Projeye Silica ismi verildi.

Amerikan teknoloji devi Microsoft, ultra hızlı lazer optik ve yapay zeka teknolojisiyle kuvars cama dijital kayıt yapan ve yüzlerce yıl dayanabileceği söylenen bir veri depolama sistemi geliştirdi.

"Project Silica" (Silika Projesi) kapsamında geliştirilen teknolojinin veri depolama alanında bir çığır açabileceği öne sürülüyor.

Şirketin inovasyon blogunda tanıttığı yeni teknolojide kayıt, bir bardak altlığı büyüklüğünde ve 2 milimetre kalınlığındaki camın (75x75x2mm) üzerinde lazerle farklı açı ve derinliklerde nano ölçekli üç boyutlu kanallar oluşturularak yapılıyor.

Bu veriler cama polarize ışık verilerek makine öğrenme algoritmalarıyla okunuyor.

'Cam fırına atılsa bile bilgiler korunuyor'

Camın kaynar suya atılması, fırınlanması, mikrodalga fırına konulması, manyetik alana maruz kalması ve hatta sel sularına kapılması halinde bile bilgilerin korunduğu öne sürülüyor.

Microsoft'un açıklamasında bu teknolojinin arşivlerin uzun vadeli olarak güvenliğini garanti altına alabileceği belirtilerek "Cam depolamanın düşük maliyetli bir seçenek olma potansiyeli var. Çünkü cama bir kez yazıyorsunuz. Femtosaniye (saniyenin katrilyonda biri) lazer, camın yapısını kalıcı olarak değiştiriyor. Bu sayede veriler yüzlerce yıl korunabilir" denildi.

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