Teknoloji Musktan Twitter için yeni adım Parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak
SOSYAL MEDYA

Musk'tan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, platformun en doğru bilgi kaynağı haline gelmesi gerektiğini söyleyerek, parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Musktan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak
​Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk

Geçtiğimiz hafta Twitter'ı satın alan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, personelin yarısı işten çıkararak beklenen ilk hamlesini yapmıştı.

Elon Musk'ın satıştan kısa bir süre sonra 'Mavi tik' yani onaylanmış/doğrulanmış hesaplardan 8 dolar ücret alınacağını duyurması ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Gözler Twitter üzerinden atılacak yeni adımlara çevrilirken Elon Musk'tan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

TAKLİTÇİ HESAPLAR ASKIYA ALINACAK

Twitter'ın yeni CEO'su Musk, "parodi" hesabı olduğunu açıkça belirtmeden kimliğe bürünme yapan Twitter kullanıcılarının uyarı yapılmaksızın kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu.

Musk, Twitter'ın daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı yayınladığını, ancak yaygın doğrulamayı başlattığı için "istisnalar" dışında hiçbir uyarı olmayacağını söyledi.

Musk, "Bu, Twitter Blue'ya kaydolmak için bir koşul olarak açıkça tanımlanacak" dedi ve herhangi bir ad değişikliği yapmanın, doğrulanmış onay işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olacağını açıkladı.

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