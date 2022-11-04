Teknoloji Elon Musktan aktivistlere tepki Twitterın gelirini düşürüyorlar
SOSYAL MEDYA

Elon Musk'tan aktivistlere tepki: Twitter'ın gelirini düşürüyorlar

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Elon Musktan aktivistlere tepki: Twitterın gelirini düşürüyorlar
Elon Musk.

Twitter'ın yeni sahibi Musk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu." ifadesini kullandı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Aktivist grupları suçlayan Musk, "Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter'daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığı bildirilmişti.

General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk'ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı kaydedilmişti.

Söz konusu haberlerde, bazı reklam verenlerin Musk'ın içerik denetimini azaltabileceğinden endişe duyduğu ve bunun platformda sakıncalı içeriğin artmasına yol açacağından endişelendiği aktarılmıştı.

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