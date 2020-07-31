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Teknoloji NASA, Salda Gölünü Marstaki kratere benzetti
BİLİM

NASA, Salda Gölü'nü Mars'taki kratere benzetti

NASA'nın Mars'taki hayatı tespit etmek için görevlendirdiği Rover'ın Mars yolculuğuna çıktığı gün Uzay Ajansı'ndan dikkat çeken paylaşım geldi. NASA, Türkiye'de bulunan Salda Gölü'nü Mars'taki Jezero Krateri'ne benzetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NASA'nın paylaşımında Salda Gölü, Jezero Krateri'ne benzetildi.
NASA'nın paylaşımında Salda Gölü, Jezero Krateri'ne benzetildi.

NASA'nın Mars misyonu için görevlendirdiği 'Azim' isimli Rover'ın Mars'a fırlatıldığı gün kurumdan ilginç bir paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan Salda Gölü ajans tarafından Mars'ta bulunan Jezero Krateri'ne benzetildi.

  • NASA konuyla ilgili attığı twette araştırmacıların Mars görevinden önce Salda Gölü'nde de çalışmalar yaptığını duyurdu.

Mars'a gönderilen Rover yüzey araştırmaları yapacak

Adı 'azim' anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi.

'Azim'in Mars yolculuğu başladı
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'Azim'in Mars yolculuğu başladı

Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracıyla benzer bir tasarıma sahip aracın Mars'ta 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

  • Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürüyor.

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