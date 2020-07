NASA, Salda Gölü'nü Mars'taki kratere benzetti

NASA'nın Mars misyonu için görevlendirdiği 'Azim' isimli Rover'ın Mars'a fırlatıldığı gün kurumdan ilginç bir paylaşım yapıldı.

Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan Salda Gölü ajans tarafından Mars'ta bulunan Jezero Krateri'ne benzetildi.

NASA konuyla ilgili attığı twette araştırmacıların Mars görevinden önce Salda Gölü'nde de çalışmalar yaptığını duyurdu.

Though located a world away, Lake Salda, #Turkey, has geological similarities to Jezero Crater on #Mars. In fact, researchers even did field work at Lake Salda to prepare for #CountdownToMars and @NASAPersevere. https://t.co/jrKoWrbVwe pic.twitter.com/xB2GGgYfbr — NASA Earth (@NASAEarth) July 30, 2020

Mars'a gönderilen Rover yüzey araştırmaları yapacak

Adı 'azim' anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi.

TEKNOLOJİ 'Azim'in Mars yolculuğu başladı

Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracıyla benzer bir tasarıma sahip aracın Mars'ta 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor. Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürüyor.