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Teknoloji

NASA'dan korkutan uyarı: Pisa Kulesi büyüklüğünde Dünya'ya çarpabilir

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Pisa Kulesi büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

16:00 . 9/03/2023 Perşembe
Diğer
Göktaşı

Göktaşı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA, İtalya'daki Pisa kulesi büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını açıkladı.

Dünya'ya çarpma ihtimali var

NASA, "2023 DW" ismini verdiği göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimalinin 560'ta bir olduğunu söylüyor. NASA daha önce, 12 binde bir olduğunu söylediği çarpma ihtimalini, daha sonra 710'da bire yükselmişti.

NASA, söz konusu gök cisminin Dünya üzerinde nereye düşeceğine ilişkin, Hint-Pasifik Okyanusu ile ABD'nin batı kıyısı arasında bir bölgeyi tahmin ettiklerini belirtti.

NASA'daki yörünge analistleri, 2023 DW'yi izlemeye ve daha fazla veri geldikçe tahminleri güncellemeye devam edecek.

Şu anda saniyede 24 kilometre hızla hareket eden göktaşının çapı ise yaklaşık 49 metre.

Eğer bu göktaşı Dünya'ya çarparsa, 114 yıl önce bir asteroidin Dünya'nın 5 ila 10 kilometre yukarısındadığı Tunguska etkisine benzer düzeyde bir yıkıma neden olabilir.



#Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
#Göktaşı
#Pisa Kulesi
1 saat önce
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NASA'dan korkutan uyarı: Pisa Kulesi büyüklüğünde Dünya'ya çarpabilir
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