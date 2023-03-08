BAE astronotu uzay istasyonundan dünya ile özçekimler yaptı

Neyadi'nin ISS'ten çektiği görüntü
Sultan Al Neyadi Twitter'da “Uzaydan dünyayı selamlıyorum. Vatanımızı ve liderlerini selamlıyorum. 'Zayed'in Hırsı'nı yüreklerinde taşıyan ve gökyüzüne nişan alan herkesi selamlıyorum. Rüya gerçek oldu ve şimdi daha büyük hayaller kuruyoruz” ifadelerini kullandı.
Gulf Today'in haberine göre Al Neyadi, ISS'nin dev pencerelerinden görünen dünya ile özçekimler yaptı.
Sosyal medya kullanıcıları, görüntüler karşısında şaşkına döndü ve bazı cesaret verici yorumlar paylaştı.