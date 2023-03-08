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Teknoloji

BAE astronotu uzay istasyonundan dünya ile özçekimler yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Al Neyadi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan nefes kesici özçekimler paylaştı. Neyadi'nin paylaştığı fotoğrafların arka planında dünyanın görünmesi sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

15:46 . 8/03/2023 Çarşamba
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Neyadi'nin ISS'ten çektiği görüntü

Neyadi'nin ISS'ten çektiği görüntü

Sultan Al Neyadi Twitter'da “Uzaydan dünyayı selamlıyorum. Vatanımızı ve liderlerini selamlıyorum. 'Zayed'in Hırsı'nı yüreklerinde taşıyan ve gökyüzüne nişan alan herkesi selamlıyorum. Rüya gerçek oldu ve şimdi daha büyük hayaller kuruyoruz” ifadelerini kullandı.


Gulf Today'in haberine göre Al Neyadi, ISS'nin dev pencerelerinden görünen dünya ile özçekimler yaptı.


Sosyal medya kullanıcıları, görüntüler karşısında şaşkına döndü ve bazı cesaret verici yorumlar paylaştı.


#BAE
#astronot
#dünya
#Uluslararası Uzay İstasyonu
#selfie
2 hours ago
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BAE astronotu uzay istasyonundan dünya ile özçekimler yaptı
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