BAE astronotu uzay istasyonundan dünya ile özçekimler yaptı

Yeni bir çalışma, "Kıyamet Buzulu" olarak da bilinen Thwaites Buzulu'nun daha hızlı eridiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, Thwaites buzulunun domino etkisi meydana getirerek Antarktika'daki diğer buzulları da peşinden sürekleyeceğini ve büyük bir felakete neden olabileceğini belirtiyor.