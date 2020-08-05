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Teknoloji YeniKobo Nia okuma keyfini artırıyor
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Rapuzen Kobo Nia özellikleri neler?

Yeni Kobo Nia okuma keyfini artırıyor

Rakuten Kobo ailesinin yeni üyesi Kobo Nia Türkiye'de kullanıcıların beğenisine sundu. Toplamda 6 bin kitap kapasitesine sahip olan cihaz sadece 172 gram ağırlığında ve mobil ürünlerle uyumlu olarak çalışabiliyor.

Abdulkadir Önder Yeni Şafak
E-kitap
E-kitap

6.000 kitap kapasiteli yeni Kobo Nia, tek bir şarjla haftalarca süren pil ömrü ile okuma keyfini doruğa çıkarıyor. Kompakt, uygun fiyatlı Kobo Nia, Kobo e-kitap okuyucunun pek çok özelliğini barındırırken kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor.

  • Daha iyi gece okuması için ComfortLight, 6 inç Carta E Ink parlamayan ekran ve 8 GB depolama alanı ile birlikte Kobo Nia, okuma zevkini sonuna kadar yaşatıyor. Kobo Nia, klasik siyah rengin yanı sıra, koruyucu kılıf için siyah, tukuvaz ve limon olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.

Rakuten kitap okuma

Sadece 172 gram ağırlığında

1024 x 758 212 ppi çözünürlüğüyle Kobo Nia, uygun fiyatla yüksek çözünürlüklü okuma deneyimi sunuyor. 112,4 mm genişliğe ve 159,3 mm uzunluğa sahip ürün, 9,2 mm kenar kalınlığıyla şık ve modern bir tasarımı yansıtıyor. 172 gram ağırlığıyla Kobo ailesinin en hafif cihazları arasında yer alan Kobo Nia, saatlerce okumanın en hafif yolunu sunuyor, 1.000 mAh pil ile haftalarca tek şarjla okuma keyfi yaşatıyor.

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Akıllı telefon ve tabletlerle uyumlu

Kobo Nia’nın ComfortLight teknolojisiyle ekran parlaklığını herhangi bir okuma durumuna göre kolayca ayarlayabilmek mümkün.

Okuyucular kitaplarını okurken kişisel tercihlerine göre kendi ışık ayarlarını seçebiliyor. Kullanıcılar, akıllı telefon veya tabletlerine indirebilecekleri ücretsiz Kobo uygulaması ile okuma platformunu genişletebiliyor; böylece kitaplarını her an yanlarında taşıyabiliyor. Aynı zamanda yer işaretleme özelliğiyle tüm cihazlarında kaldıkları sayfadan okumaya devam edebiliyor.

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