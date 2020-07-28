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Teknoloji OPPOA91i vitrine koydu
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Oppo A91'in özellikleri neler?

OPPO A91'i vitrine koydu

OPPO, özellikle profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunan yeni modeli A91'i tanıttı. Güvenliğin ön planda tutulduğu A91'de gizli parmak izli kilit açma özelliğini destekleyen ekran içi sensör bulunuyor.

Abdulkadir Önder Yeni Şafak
Oppo A91
Oppo A91

Çinli teknoloji firması OPPO, yeni akıllı telefon modeli OPPO A91'i Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sundu. 48 MP ultra geniş açılı makro dörtlü kamera ile donatılan OPPO A91, profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunarken, düz ve pürüzsüz hissi ile elinize rahatça oturan akıllı telefon dikkat çekici inceliği ve tüy kadar hafifliği ile dikkatleri üzerine topluyor.

Dörtlü kamera düzenlemesi

OPPO A91'de dörtlü kamera düzenlemesi bulunuyor. Çok yüksek çözünürlük ve ışığa duyarlılık sunan A91 ile gece veya gündüz istediğiniz ayrıntıları çekebilmeniz mümkün. Ultra geniş açılı makro lens ayrıntılı, neredeyse sanat eseri niteliğinde fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlıyor.

  • Ayrıca OPPO A91'de ön ve arka kameralar tarafından desteklenen yapay zeka güzelleştirme teknolojisi ile daha doğal ve mükemmel portreler çekebilirsiniz. 137 yüz veri noktasına[1] dayanan güzelleştirme efekti bir grup fotoğrafında 4 kişiye kadar kişisel güzelleştirme yapmanıza olanak sağlıyor. Elektronik Görüntü Stabilizasyon özelliği ve sallanmaya karşı iç jiroskop özelliği bulunan A91, görüntüde titreme, sallanma olmayan mükemmel video performansları sunuyor.

Hareketli ve sallantılı koşullarda OPPO A91 ile çekilen videolarda net, temiz ve istikrarlı görüntüler elde ediliyor.

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Oppo A91

Oppo A91 Türkiye fiyatı ne kadar?

OPPO A91'de ayrıca gizli parmak izli kilit açma özelliği bulunuyor. Işığa duyarlı Ekran İçi Parmak İzi 3.0 uygulamasıyla telefonunuzu 0,32 saniye gibi daha hızlı ve güvenli bir şekilde açabilirsiniz. Yeni ekran içi parmak izi sensörü gerçek parmakla sahte olanı ayırt ederek telefonunuz için daha iyi bir koruma sağlıyor. OPPO A91'in Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4099 TL.

Oppo A91

A91 Teknik Özellikleri

  • Ekran: 6.4 inç
  • Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 1080
  • İşlemci: MediaTek Helio P70
  • Bellek: 8 GB
  • Dahili Depolama: 128 GB
  • Kamera: 48 MP Ana Kamera
  • 8 MP Ultra Geniş Açı
  • 2 MP Derinlik
  • 2 MP Siyah Beyaz
  • Ön Kamera: 16 MP
  • Pil: 4025mAh
  • İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı ColorOS 6.1.2
  • Yükseklik: 160.2 mm
  • Genişlik: 73.3 mm
  • Kalınlık: 7.9 mm
  • Ağırlık: 172 gr
  • Renk: Işıltılı Siyah, Çarpıcı Mavi

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