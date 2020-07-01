Roketsan'dan Sungur yolda: Sihaların yanına hava savunma füzemiz de geldi
Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Portatif Hava Savunma Füzesi SUNGUR’un test faaliyetleri, başarıyla tamamlandı. Sungur daha önce yine Roketsan tarafından yapılan HİSAR ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirildi. Omuzdan Atılan Hava Savunma Füzesi (MANPADS) olarak da adlandırabileceğimiz SUNGUR Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde de bulunan FIM-92 Stinger MANPADS’lerin muadili. Sistem, FIM-92 Stinger’a göre irtifa/menzil ve güdüm açısından çok daha gelişmiş olacakken Amerikan malı yerine yerli ürün kullanacağız. Sungur, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek.
SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem.
Hisar ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübe ile üretildi
Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip.” ifadelerine yer verildi.
Test atışı esnasında BMC üretimi VURAN aracına entegre edilen SUNGUR Hava Savunma Füzesi’nin, dörtlü fırlatma lançeri tarafından kullanabildiği görüldü.