Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Roketsandan Sungur yolda Sihaların yanına hava savunma füzemiz de geldi
ÜRÜN HABERLERİ

Roketsan'dan Sungur yolda: Sihaların yanına hava savunma füzemiz de geldi

Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Portatif Hava Savunma Füzesi SUNGUR’un test faaliyetleri, başarıyla tamamlandı. Sungur daha önce yine Roketsan tarafından yapılan HİSAR ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirildi. Omuzdan Atılan Hava Savunma Füzesi (MANPADS) olarak da adlandırabileceğimiz SUNGUR Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde de bulunan FIM-92 Stinger MANPADS’lerin muadili. Sistem, FIM-92 Stinger’a göre irtifa/menzil ve güdüm açısından çok daha gelişmiş olacakken Amerikan malı yerine yerli ürün kullanacağız. Sungur, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sungur
Sungur

Konuyla ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR tarafından yapılan açıklamada,

“Başkanlığımız öncülüğünde, Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır!

Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur testleri geçti: Envantere giriyor
OYNAT 00:00
Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur testleri geçti: Envantere giriyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yeni füzesi Sungur'u tanıttı. Testleri tamamlanan Sungur, envantere ekleniyor. Yerli füzenin başlıca özellikleri şöyle: Hava unsurlarında yüksek isabet kabiliyetine sahip. Kara, hava, deniz platformlarına kurulabiliyor. Titanyum harp başlığı ve uzun menzilli radarıyla rakiplerinden önde. S 400 ve S 300 gibi sistemler tarafından kullanılan milli soğuk atım (cold launch) teknolojisiyle donatıldı.


Amerikan malı Stinger yerine Türk üretimi Sungur envantere giriyor.

  • SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem.

Almanlar Türk SİHA’larını öve öve bitiremedi: Bayraktar devrim gerçekleştirdi
EKONOMİ
Almanlar Türk SİHA’larını öve öve bitiremedi: Bayraktar devrim gerçekleştirdi

Sungur'u portatif özelliği sayesinde kara, hava ve deniz unsurlarımızda kullanabileceğiz.

Hisar ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübe ile üretildi

  • Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip.” ifadelerine yer verildi.

Test atışı esnasında BMC üretimi VURAN aracına entegre edilen SUNGUR Hava Savunma Füzesi’nin, dörtlü fırlatma lançeri tarafından kullanabildiği görüldü.

Libya'da Hafter'e kök söktüren Kamikaze dronelar işte böyle üretiliyor
FOTOĞRAF 13
Title
Maliyeti çok düşük olan bu kamikaze dronelar aynı zamanda suikast için de kullanılabiliyor
Title
Hedefe nokta atışı ile giden dronelar SİHA'ların tespit ettiği düşman güçleri yok ediyor.
Title
Ostim Teknopark'taki tesiste, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA Kargu için alınan siparişlere ilişkin yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Title
Kargu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulan tüm versiyonlarının testleri, kalite standartlarına uygun üretimi hassas şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun yanında sahadan gelen geri dönüşler ve üretim sürecinde elde edilen kazanımlar da daha etkin bir Kargu oluşturulmasına yönelik olarak kullanılıyor.
Title
Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere 500'ün üzerinde Kargu siparişi alan STM, partiler halinde bunların teslimatını gerçekleştiriyor. Şirket, yakın zamanda yeni Kargu teslimatına hazırlanıyor.
Title
Kargu, yaklaşık 1 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Sahadaki kullanım, Kargu'nun gelişimi ve çok daha etkin bir platform olmasına önemli katkılar sağladı
Title
Sahip olduğu çok gelişmiş bilgisayarlı görü imkanlarıyla tek başına rahatlıkla görev yapabilen Kargu'nun sürü halinde kullanımına yönelik ilk uygulamalar da geçen yıl yapıldı.
Title
Yürütülen çalışmalarla 20'den fazla Kargu platformu sürü halinde görev yapabilir hale getirildi.Sahip olduğu çok gelişmiş bilgisayarlı görü imkanlarıyla tek başına rahatlıkla görev yapabilen Kargu'nun sürü halinde kullanımına yönelik ilk uygulamalar da geçen yıl yapıldı. Yürütülen çalışmalarla 20'den fazla Kargu platformu sürü halinde görev yapabilir hale getirildi.
Title
Aynı anda yüzlerce Kargu bir arada operasyon yapabilirken dünyada bu kabiliyete sahip nadir dronelardan biri
Title
Daha önce farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte tropik, çöl, tundra iklim koşullarında denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu.
Title
Kamikaze drone Kargu'nun ihracatına yönelik 3 ülkeyle görüşmeler yürütülüyor.
Title
Ürünün ihracıyla birlikte ülkemizin döviz ihtiyacına da ciddi bir katkısı olacak.
Title
Bu projenin arkasında da diğer birçok projenin arkasında olduğu gibi büyük oranda genç mühendisler var.
Libya'da Hafter'e kök söktüren Kamikaze dronelar işte böyle üretiliyor
STM'nin kamuoyunda "kamikaze drone" olarak bilinen vurucu insansız hava aracı (İHA) üretimini gerçekleştirdiği Ostim Teknopark'taki yerleşkesinin kapılarını ilk kez açtı. Türkiye'nin insansız hava gücüne güç katan bu droneların işte böyle üretiliyor.
Abone Ol Google News
Küçükçekmece Gölü ölüyor

Küçükçekmece Gölü ölüyor

​Eskiden kuş cennetiydi şimdi balıkların mezarı oldu.
Çöküş: 135 milyon TL

Çöküş: 135 milyon TL

​F.Bahçe, sportif başarı gelmeyince ekonomik olarak da zora girdi.
Bu alçakların peşini bırakmayacağız

Bu alçakların peşini bırakmayacağız

​Erdoğan'dan Berat Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya sert tepki.
Burası Türkiye

Burası Türkiye

​Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler.
SİHA'lara<br>yerden koruma

SİHA'lara
yerden koruma

​Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur envantere giriyor.

​Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, teknede toplam 55 göçmen olduğu tahmin ediliyor.

Hedef artık çocuklar: İsviçre'deki okul ilk adımdı...
Devler onu istiyor

Devler onu istiyor

​F.Bahçe'nin istediği genç yeteneğe başka talipler var.

​Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor...

Bu maskenin hiçbir özelliği yok

Bu maskenin hiçbir özelliği yok

​Uzmanlar uyarıyor: Virüsü engellemiyor, egzama ve sivilce yapar.
Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

​Koronavirüste 'ikinci dalga' endişesi altın fiyatlarını yükseltiyor.

​Kiracıları ilgilendiren 5 kritik düzenleme.

Erdoğan'ın talimatı ile dev uçak hareket etti.

Trenin üzerine çıkıp gerilim hattına dokundu.

​19 kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.