Roketsan'dan Sungur yolda: Sihaların yanına hava savunma füzemiz de geldi Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Portatif Hava Savunma Füzesi SUNGUR’un test faaliyetleri, başarıyla tamamlandı. Sungur daha önce yine Roketsan tarafından yapılan HİSAR ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirildi. Omuzdan Atılan Hava Savunma Füzesi (MANPADS) olarak da adlandırabileceğimiz SUNGUR Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde de bulunan FIM-92 Stinger MANPADS’lerin muadili. Sistem, FIM-92 Stinger’a göre irtifa/menzil ve güdüm açısından çok daha gelişmiş olacakken Amerikan malı yerine yerli ürün kullanacağız. Sungur, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek.

Haber Merkezi 01 Temmuz 2020, 11:29 Son Güncelleme: 01 Temmuz 2020, 12:20 Yeni Şafak