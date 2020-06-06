Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Almanlar Türk SİHAlarını öve öve bitiremedi Bayraktar devrim gerçekleştirdi
AVRUPA SAVUNMA SANAYİ

Almanlar Türk SİHA’larını öve öve bitiremedi: Bayraktar devrim gerçekleştirdi

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Die Welt, Bayraktar TB2 SİHA’ları konu alan kapsamlı bir makale yayınladı. Yazıda Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapılarak, bu nedenle diğer ülkelerin ilgisini uyandırdığı vurgulandı. Türk SİHA’larının ABD’nin MQ-9 Reapar SİHA’sına benzetildiği makalede, Bayraktar TB2’nin savaş alanında çok daha etkili olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye yerli ve milli imkanlar ile ürettiği ileri teknoloji ürünler ile TSK'nın operasyonel gücüne güç katıyor.
Türkiye yerli ve milli imkanlar ile ürettiği ileri teknoloji ürünler ile TSK'nın operasyonel gücüne güç katıyor.

Almanya’nın etkili gazete ve dergileri sayfalarında Türk SİHA’larını övgüyle anlatan yayınlara devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Der Spiegel dergisinde Türk savunma sanayisi ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’larının başarısını anlatan haberden sonra, dün Almanya’nın etkili gazetelerinden Die Welt’de geniş bir makale yayınlandı. Gazetenin yazarlarından Boris Kalnoky imzalı makalede Türkiye'nin Bayraktar TB2 SİHA'larıyla devrim gerçekleştirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Economist dergisi Türkiye'nin koronavirüsle mücadele stratejisini övdü
EKONOMİ
Economist dergisi Türkiye'nin koronavirüsle mücadele stratejisini övdü

ABD SİHA’sından daha etkili

Kalnoky makalesinde SİHA’ları ABD’nin MQ-9 Reapar İHA’sıyla kıyaslayarak “Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2'yi Amerikalılar’dan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor. Örneğin Suriye'de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi. Aynı zamanda darbecilerin parçaladığı Libya’da da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarı getiriyor" denildi.

Türkiye büyük felâketi önledi: İngiliz yayın kuruluşundan Türkiye'ye büyük övgü
KORONAVİRÜS
Türkiye büyük felâketi önledi: İngiliz yayın kuruluşundan Türkiye'ye büyük övgü

Die Welt makalesinde Türk SİHA’ları şöyle anlatıldı: Türk SiHA’sı Bayraktar TB2 ucuz ve etkili. Ankara, geliştirdiği teknolojiyle askeri güç kazanıyor, diğer ülkelerin ilgisini uyandırıyor. Bayraktar TB2 SİHA, MQ-9 Reaper adlı Amerikan İHA’sına benziyor. İkisi de insansız taktik hava araçları. Bu tür SİHA’lar genellikle bireysel hedeflere karşı seçici olarak kullanılıyor.

  • Ancak Bayraktar TB2, ‘MQ-9 Reaper’dan çok daha etkili. MQ-9 Reaper gibi Türk Bayraktar TB2'de 24 saatten fazla uçabilir, gözlem yapabilir, hedefleri imha edebilir. Ama Türkiye'nin insansız hava aracı stratejisi tamamen farklı. Türk ordusu savaş alanında Bayraktar TB2'yi Amerikalılardan çok daha etkili bir şekilde kullanıyor.

Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü

Suriye'de askeri başarı getirdi


Suriye'de Türk SİHA filosu gerçek bir hava gücü haline geldi, aynı zamanda savaşın sürdüğü Libya'da kullanılıyor ve Türkiye'ye askeri başarı getiriyor. TB2’nin rakiplerine göre çeşitli avantajları var; hassas, ucuz ve etkili. Tam otomatik kontrol edilen Bayraktar TB2 tankları imha edebilen akıllı MAM-L füzeleri ile donatılmış.

  • Düşük maliyetli olmaları nedeniyle, bu tür SİHA'lar daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güçleri ele almasına da olanak sağlıyor. Örneğin Suriye'de Rusya, şimdilik Türkiye ile doğrudan bir çatışma riskini göze almaya cesaret edemeyecektir…SİHA’lar İdlib'te birkaç gün içinde düzinelerce Suriye savaş tankını, zırhlı aracı, zırhlı obüs ve silahı imha etti. Hava bombardımanı o kadar yıkıcıydı ki, saldırıya uğramamış çok sayıda araç mürettebatı tarafından terk edildi ve daha sonra Türkiye'nin desteklediği muhalifler tarafından ele geçirildi.

Libya'da ulusal birlik hükümetini güçlendirdi

Libya'da da faaliyete giren Bayraktar TB2, darbeci General Halife Hafter ile savaşan Fayiz es-Serrac'ın BM tarafından tanınan "Ulusal Birlik Hükümeti"ni de güçlendiriyor. Şimdiye kadar darbeci Hafter başkent Trablus'un dışında ülkenin büyük bir kısmını yönetiyordu. Ancak Türkiye'nin müdahalesi, özellikle de Türk SİHA'larının kullanımı, Serrac'ın lehine güç dengesini değiştirmiş gibi görünüyor. Serrac’a bağlı birlikler Mayıs ayı ortasında stratejik önemi bulunan Vatiyye Hava Üssü'nü Bayraktar TB2 SİHA'lar sayesinde ele geçirdi.

Abone Ol Google News
Yapmaya devam edeceğiz

Yapmaya devam edeceğiz

Bakan Akar'dan flaş Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması.
İran polisi mültecileri taradı

İran polisi mültecileri taradı

Afgan mülteciler yanarak hayatını kaybetti.
ABD SİHAsından daha etkili

ABD SİHA'sından daha etkili

​Almanlar, Türk savunma sistemini öve öve bitiremedi.
Onların <br>hakkını ödeyemem

Onların
hakkını ödeyemem

​Şahin Kendirci, Yeni Şafak canlı yayınında bilinmeyenleri anlattı.
İlk kez Türkiye'de yeni formülle üretildi

İlk kez Türkiye'de yeni formülle üretildi

​Yerli ve milli imkanlarla koronavirüse karşı harekete geçildi.
Yazlıkta<br>talep patlaması!

Yazlıkta
talep patlaması!

​Yoğun ilgi sonrası fiyatlar da yüzde 30 arttı.

Koronayı bir günde iyileştiren ilaç

Koronayı bir günde iyileştiren ilaç

​Tesadüfen bulunan ilaç için harekete geçildi.
Sözleşmesi feshedildi

Sözleşmesi feshedildi

​Türk kulüplerinin gözdesi boşa çıktı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
4 kadının yürek yakan 'eş' acısı

4 kadının yürek yakan 'eş' acısı

'​Oğluma doğum günü hediyesi olarak babasının cenazesini verdim.'
43 ilin geçiş güzergahı kilitlendi

43 ilin geçiş güzergahı kilitlendi

​Yasak kalkınca trafik durma noktasına geldi.
Sokakta sabahladılar

Sokakta sabahladılar

​Malatya 5,0 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı.
Teknik cihazlarla tespit edildiler

Teknik cihazlarla tespit edildiler

​Adana'da şafak vakti 10 PKK'lı paketlendi.
Türkiye'nin zaferi

Türkiye'nin zaferi

Batı Libya Hafter'den temizlendi, birlikler Cufra ve Sirte'ye ilerliyor.
Eylemlerin hedefi Beyaz Saray

Eylemlerin hedefi Beyaz Saray

New York'ta polis olarak çalışan Erhan Yıldırım Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.