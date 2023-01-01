Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: 147 projeye destek kararı verdik

"Bu listedeki ürünlerde yıllık yaklaşık 60 milyar dolar ithalatımız, 51 milyar dolar cari açığımız var. Dolayısıyla bu ürünlerin her birine yönelik yapacağımız araştırma, geliştirme çalışmaları ve bu çalışmalar neticesinde üretime yönelik yatırımlar Türkiye'nin cari açığını kapamaya nokta atışı katkı sunacak dedik ve peşi sıra 5 çağrıya çıktık. Şimdiye dek bu çağrılar kapsamında 147 projeye destek kararı verdik. Bu projelerin 4'üne Kayseri ev sahipliği yapıyor. Bu programa gelmeden önce Kayseri'de önemli bir üretim merkezi olduğuna inandığım Dener Taksan tesislerini ziyaret ettim. Türkiye, beş eksen CNC makinelerini kendi milli imkanlarıyla hamle programı kapsamında Kayseri'de üretiyor. Bu, bizler için önemli bir iftihar vesilesi."