Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: 147 projeye destek kararı verdik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Kayseri Model Fabrika'nın üçüncü tanıtım toplantısında konuşan Kacır, Bakanlık olarak son dönemde milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek adına çalıştıklarını, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlığını hedeflediklerini söyledi.
Şu an Türkiye'nin 50'den fazla şehrinde sayıları 90'ın üzerinde teknopark bulunduğunu aktaran Kacır, 8 binden fazla şirketin teknoparklarda AR-GE ve inovasyon odaklı çalışma sürdürdüğünü belirtti.
AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısının 1500'ü aştığını anlatan Kacır, "2000'li yılların başında Türkiye'de toplam AR-GE insan kaynağı sadece 30 binlerdeyken bugün bu sayının 222 bine yükseldiğini büyük bir gururla ifade edebiliyoruz. Türkiye'de 2000'li yılların başında bütün sene boyunca ülkede yapılan patent başvuru sayısı yaklaşık 400'lerdeyken şimdi bu sayının 8 bin 400'ün üzerinde olduğunu yine büyük bir iftiharla seslendirebiliyoruz. Bütün bunlar Türkiye'nin önümüzdeki dönemde başaracağı işlerin işaret fişeği." diye konuştu.
Kacır, son dönemde teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını hayata geçirdiklerini, bu programla Türkiye'nin teknoloji seviyesi yüksek hangi ürünleri ithal ettiğine, hangi ürünlerden dolayı cari açık verdiğine odaklandıklarını ve öncelikli ürün listesi yayınladıklarını anımsattı.
919 üründen oluşan bu listeye yenilikçi teknoloji başlıklarını da dahil ettiklerini belirten Kacır, şöyle devam etti:
Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şey olmadığını savunma sanayinde gösterdiğini vurgulayan Kacır, "Türkiye odaklandığında kamu kaynaklarıyla, özel sektör teşebbüsleriyle, akademisiyle, üniversite sanayi işbirliğiyle aynı hedef doğrultusunda odaklandığında neleri başarabileceğini hem kendi gördü hem cümle aleme gösterdi. Türkiye, nasıl savunma sanayinde ihtiyaç duyduğu bütün kritik platformları yerli ve milli imkanlarıyla bugün üretebiliyorsa, nasıl bu sayede kendi topraklarında terörle mücadelede büyük bir başarı kaydedebilmişse yine bu sayede nasıl sınır ötesi harekatlarda, dostlarının, kardeşlerinin ihtiyaç duyduğu cephelerde onların yanında olmayı başarabilmişse biz inanıyoruz ki sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayeleri yazmamızın önünde hiçbir engel yok." ifadelerini kullandı.
Kacır, kentteki firmaları teknoloji odaklı sanayi hamlesi programına dahil olmaya davet etti.