Teknoloji Selçuk Bayraktardan Akıncıya karne 3 pekiyi, 1 zayıf
BİLİM

Selçuk Bayraktar'dan Akıncı'ya karne: 3 pekiyi, 1 zayıf

Selçuk Bayraktar'dan Akıncı'ya karne: 3 pekiyi, 1 zayıf

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler gününde Türkiye'nin yeni gururu Akıncı TİHA'nın karnesini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın karnesini verdi.
Selçuk Bayraktar Akıncı TİHA'nın karnesini verdi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler günü mesajı yayınladı. Bayraktar, Türkiye'nin gökyüzündeki yeni yıldızı Akıncı TİHA'yı da unutmadı.

"Zayıfı olanlar üzülmesin"

Bayraktar mesajında, 'Bugün karnegünü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın.'' ifadelerini kullandı. Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Akıncı'nın karnesi

  • Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.

AKINCI 2020'nin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
OYNAT 01:26
AKINCI 2020'nin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 2020'de yapılan ilk test görüntülerini yayınladı. İkinci test uçuşunun 1 saat 6 dakika sürdüğünü belirten Bayraktar, ''40'ını biraz erken olsa da uçurduk. Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde.. Semalarımızda Hür ve Özgür...'' açıklamasında bulundu.


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