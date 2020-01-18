Selçuk Bayraktar'dan Akıncı'ya karne: 3 pekiyi, 1 zayıf

Ekonomi

Günlük yemek bedeli istisnası 24,84 TL oldu

2020 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli, geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 21 artışla KDV dahil 24,84 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, yapılan artışı olumlu bulduklarını belirterek, 2019 yılında şirketlerin yüzde 70’inin günlük yemek bedelini yükselttiğini, bu yıl bu oranın daha da artmasını beklediklerini kaydetti.