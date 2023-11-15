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Teknoloji

Tapuda yeni dönem: Tarih belli oldu! Sistem tamamen değişecek

Ev alım- satımı yapacak vatandaşlar dikkat. Tapuda sistem tamamen değişecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor.

17:14 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:14 - 15/11/2023 Çarşamba
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Uygulama 2024 yılının sonunda devreye alınacak.

Uygulama 2024 yılının sonunda devreye alınacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı olmadan çözmek amacıyla "Türkiye Tapu" uygulamasını hayata geçirecek.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerinin hızlandırılması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirdi.


Bu çerçevede vatandaşların fiziki ortama gerek duymadan her türlü tapu işlemlerini güvenli bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirebileceği WebTapu uygulaması hayata geçirildi. e-Devlet üzerinden her türlük evrak işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği sistemin kullanımı zamanla artarak günlük işlem sayısı 200 bine ulaştı. Uygulama ile Türkiye’nin ve Bakanlık uygulamalarının dijitalleşmesine yeni bir katkı sunulmuş olundu.


"Türkiye Tapu" uygulaması 2024 yılının sonunda devreye alınacak

Öte yandan tapu işlem süreçlerini kişi ve mekana bağlı kalmadan çözmeyi amaçlayan "Türkiye Tapu" uygulamasının 2024 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle tapu işlem süreçleri de personelin çevrimiçi işlemleriyle çok daha hızlı bir şekilde yapılacak. Tapu satış işlemleri ayrıca 1 Temmuz’dan bu yana noterlikler vasıtasıyla da yapılabiliyor.



#Tapu
#Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
#sosyal medya
10 dakika önce
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