Aman dikkat: Mobil uygulama üzerinden 129 bin TL çaldı

Gaziantep

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mobil banka uygulaması üzerinden vatandaşın iki ayrı banka hesabına bilgisi dışında erişim sağlayarak toplam 129 bin TL kredi çekildiği ve bu tutarın eft/havale ile farklı şahıslara transfer edildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın kimliği ve adresi tespit edildi. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.