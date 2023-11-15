Kanada Başbakanı'nın 'sivilleri öldürmeye son verin' çıkışı Netanyahu'yu çıldırttı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau , Gazze'de sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi.





İsrail ordusunun yoğun bombardımanına maruz kalan bölgede, çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere binlerce sivil hayatını kaybetti.





Başbakan Trudeau, İsrail hükümetine Gazze'deki ve bölgenin en büyük hastanesi Şifa çevresindeki askeri operasyonlarında "maksimum itidal" uygulaması çağrısında bulundu.





"Gördüğümüz acı yürek parçalayıcı"





Trudeau, "Gazze'de ortaya çıkan insanlık trajedisi, özellikle de Şifa Hastanesi ve çevresinde gördüğümüz acı yürek parçalayıcı." dedi.





"Savaşların bile kuralları vardır." diyen Trudeau, adaletin bedelinin tüm Filistinli sivillerin acı çekmeye devam etmesi şeklinde olamayacağını açıkça belirttiğini söyledi.





"Buna son verilmeli"





İsrailli ve Filistinliler de dahil olmak üzere, tüm masum hayatların eşit olduğunu dile getiren Kanada Başbakanı, saldırılara son verilmesini istedi:





İsrail hükümetini azami itidal göstermeye çağırıyorum. Dünya televizyondan ve sosyal medyadan izliyor.





Doktorların, ailelerin ve hayatta kalanların ifadelerini duyuyoruz. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklar... Dünya buna şahit oluyor. Bebeklerin, kadın ve çocukların öldürülmesi... Buna son verilmeli.





"Sivilleri hedef alan biz değiliz"





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trudeau'nun sözlerini tepkiyle karşıladı.





Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Netanyahu, sivilleri hedef alan tarafın kendileri olmadığını öne sürdü.





Katil Netanyahu, "Sivilleri kasten hedef alan İsrail değil, Hamas'tır." iddiasında bulundu.









"Her şeyi yapıyoruz"





Sivilleri zarardan uzak tutmak için "her şeyi" yaptıklarını savunan Netanyahu, "Hamas ise onları zarara uğratmak için her şeyi yapıyor." diye yazdı.





İsrail Başbakanı, paylaşımında şu iddialarda bulundu:





İsrail, Gazze'deki sivillere insani koridorlar ve güvenli bölgeler sağlıyor. Hamas ise silah zoruyla onların ayrılmasını önlüyor.





Sivillerin arkasına saklanarak sivilleri hedef alan çifte savaş suçundan sorumlu tutulması gereken İsrail değil, Hamas'tır. Medeniyet güçleri, Hamas barbarlığını yenmek için İsrail'e destek vermeli.











