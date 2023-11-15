Gece yarısı tanklarla kuşatılan Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'ya baskın düzenleyen İsrail askerleri, içeride arama yapıyor. Hastane yönetiminin Al Jazeera'ya verdiği bilgiye göre, işgal birlikleri hastanenin bodrumuna kadar indi.Yüzlerce İsrail askerinin ameliyat ve acil servise girdiğini aktaran Al Jazeera, hastaneyi terk etmeye çalışan bazı insanların üzerine ise ateş açıldığını bildirdi.

GÖRGÜ TANIĞI: ALTI TANK GÖRDÜM

Şifa Hastanesi'ndeki bir görgü tanığı, Kader El Zanun, "Askerler içeriye sis bombası attı, insanlar nefes alamıyorlar" ifadesini kullandı. Tankların hastane içerisine girdiğini belirtip ""Hastane tesisi içerisinde altı tane tank gördüm. Yüzlerce komando acil servisin bulunduğu ana binaya girdi. Bazı askerler maskeliydi ve Arapça 'Kıpırdamayın' diye bağırdıklarını duydum" diyen Filistinli kadınla, kısa süre sonra bağlantı kesildi.

Hastane doktorlarından Mervan Ebu Seda'nın iki gün önce çektiği bir fotoğraf. Elektrikler kesik olduğu için bebeklere kuvöz yerine aynı yatakta bakılıyordu. Hastanede son günlerde çok sayıda bebek yaşamını yitirdi.

'BİZE NE YAPACAKLARINI BİLMİYORUZ'

Hastane doktorlarından Ahmed Mukalati, belirsizliğin korkularını artırdığını söyleyip ekledi:

"Bize ne yapacaklarını bilmiyoruz. İnsanları öldürecekler mi yoksa terörize mi edecekler, bilmiyoruz. Bütün propagandanın yalan olduğunu biliyoruz, onlar da Şifa Hastanesi'nde hiçbir şey olmadığını bizim kadar biliyorlar. Durum kötü. İnsanları sakinleştirmeye çalıştık."Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, hastane içerisine operasyon düzenleyen İsrail'i 'insanlığa karşı yeni bir suç' işlemekle suçladı.Filistin haber ajansı Wafa'ya konuşan El Kaila, "El Şifa'daki sağlık personelinin, hastaların ve sığınan insanların hayatlarından işgal güçleri sorumludur" dedi.Filistinli yetkililer, işgal askerlerinin hastaneye yaptığı baskın sırasında içeriden tek bir kurşun bile atılmadığı bilgisini de verdi.Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail ordusu, hiçbir kanıt sunmadan Şifa Hastanesi'nin altında Hamas'ın ana karargahının olduğunu ileri sürüyordu. ABD tarafından da dün ilk kez desteklenen bu iddialar Filistinli yetkililer ve hastane yöneticileri tarafından defalarca yalanlandı.İsrail ordusu, gece yarısı yaptığı açıklamada Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattığını duyurdu, daha önce dile getirdiği iddiaları yineledi.Hamas ise bu sabah yaptığı ilk açıklamada Şifa Hastanesi'ne yapılan baskında tüm sorumluluğun ABD Başkanı Joe Biden'da olduğunu belirtti. Hamas'a göre, Beyaz Saray hastane operasyonuna yeşil ışık yaktı.Gazze'nin en büyük hastanesi olan El Şifa'da binlerce kişinin sığındığı biliniyor. Ancak tahminler farklılık gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, Salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 700 hasta ve 400 personelin yanı sıra 3 bin sivilin hastanede bulunduğunu aktardı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise en az 2 bin 300 kişinin halen hastanede olduğunu, bunların 650'sinin hastalar, 200-500 arası personel ve 1500'ünün sivil olduğunu söyledi.

ŞİFA HASTANESİ MÜDÜRÜ: İŞBİRLİĞİ YAPMAM

Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş, hastaneye giriş operasyonunu başlatan İsrail ordusundan subaya, "Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam." dedi.

Al-Jazeera televizyon kanalının, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden aralıksız canlı telefon bağlantıları sırasında Hastane Müdürü Dr. Munir el-Berş ile İsrailli bir subay arasında geçen konuşma dikkat çekti.

Spikerin ses kalitesinin düşüklüğünden dolayı bazı diyalogların tam anlaşılmadığını iletmesi üzerine Dr. Berş, İsrailli subayla arasında geçen telefon görüşmesini aktardı.

Berş, "Ben her gün yaralılarla burada muhatap oluyorum ve şehitleri görüyorum, onlara nasıl güvenebilirim. Onlara güven olmaz." dedi.

İsrailli subayın kendisinden aşağı inmesini ve komutanıyla görüşmesini istediğini belirten Berş, "Bu konu siyasi bir alan, ben doktorum. (İsrail askerleri) Aşağıda bodrum katında bir şeyler yapıyorlar ne yaptıklarını bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Telefon görüşmesinde subayın, aşağı inmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını aktaran Berş, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam. Ancak onun yanına inip, istediği konuda onunla işbirliği yapmamı istemesi bunu kabul etmem. Subay, daha önce kafasında planlamış olduğu şeyi yapmak istiyor. Öncesinde kurguladığı olaylar ya da oraya koyduğu bir şeyler olabilir. Önceden hazırladığı bir kurguyu yanına yalancı bir şahit tutarak oynamak istiyor. Bodrumda neler hazırlıyorlar, gürültü yapıyorlar ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Yanında yalancı bir şahit olmasını istiyor, 'sonra şunları bulduk bunları bulduk' diyecekler. Çekim yapıp, görüntüyü medyada kullanmak üzere nasıl bir kurgu ve planla hazırlayıp ne yaptıklarını bilmiyorum."

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı.

Hastaneye askeri müdahalenin sürdüğü belirtilirken, duruma ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.







