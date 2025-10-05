Tesla’dan gizemli duyuru: Tesla 7 Ekim’de ne tanıtacak? O videodaki dönen cisim ne anlama geliyor? İşte tahminler

Elektrikli otomobil devi Tesla, kısa bir süre önce 7 Ekim tarihine işaret eden bir gizemli bir video paylaştı. Öte yandan uygun fiyatlı Tesla Model Y ise yakın zamanda gündeme oturmuştu. Peki Tesla ne tanıtacak? İşte tahminler...





Uygun fiyatlı Tesla Model Y mi geliyor?

Elon Musk’un şirketi Tesla, otomotiv dünyasını bir kez daha merakta bırakıyor. Şirket, sosyal medya hesaplarında 7 Ekim tarihini öne çıkaran gizemli bir video paylaştı. Video içeriği net olarak açıklanmazken belirgin bir plastik fan bileşeninin dönmesi, akıllara yeni bir ürün veya teknoloji duyurusunu getirdi. Sosyal medyada yapılan tahminlere göre videodaki dönen cisim, kısa süre önce sızan ucuz Model Y’ye ait olabilir. Ancak başka tahminler de var.

Tesla, 7 Ekim Salı gününe işaret eden video haricinde herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak video, ilk olarak akıllara yeni uygun fiyatlı Model Y Standart varyantını getiriyor. Dönen plastik cisim, sızan Model Y’nin jant tasarımıyla uyuşmuyor olsa da bu, farklı boyuttaki bir jant seçeneği olabilir. Tesla, araçları için farklı jant seçenekleri zaten sunuyor.





Haliyle düşük maliyetli Model Y'nin Teksas yollarında kamuflajsız görüntülenmesi ve iç mekan detaylarının sızdırılması, 7 Ekim'de yapılacak duyurunun bu yeni modelle ilgili olabileceği tahminlerini güçlendiriyor.





Model Y Standard, daha sade ön ve arka tasarımı, 18 inçlik aerodinamik jantları, panoramik cam tavan yerine siyah renkte bırakılmış tavan yapısı ve bazı donanım eksiltmeleriyle daha uygun fiyatlı bir alternatif olacak. İç mekanda 15,4 inçlik merkezi ekran korunurken, HEPA filtresi, arka dokunmatik ekran ve otomatik havalandırma gibi özellikler kaldırılmış görünüyor. Modelin 35.000 – 40.000 dolar aralığında fiyatlandırılması bekleniyor.





Yeni HVAC

Ancak gizemli Tesla duyurusu hakkında bazı teoriler de var. Bunlardan en öne çıkanına göre videodaki dönen plastik fan bileşeni, doğrudan aracın ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemine işaret ediyor olabilir. Tesla, araçlarında standart olarak gelişmiş hava filtreleme sistemlerini (HEPA) kullanıyor. Bu duyuru, daha yüksek verimlilik sunan, gelişmiş partikül filtrelemesi veya koku giderme gibi yeni özelliklere sahip, geliştirilmiş bir HVAC veya hava temizleme sisteminin tanıtımı olabilir.

Yeni termal yönetim sistemi

Tesla araçlarının performansı için kritik öneme sahip olan bir diğer bileşen ise termal yönetim sistemleri. Pil paketlerinin ve elektronik aksamın ideal sıcaklıkta tutulması, menzil ve şarj hızını doğrudan etkiliyor. Dönmekte olan bileşen, daha iyi hava akışı ve ısı kontrolü için tasarlanmış, gelişmiş plastik kanallara veya fanlara sahip yeni bir pil veya elektronik soğutma sisteminin parçası olabilir.







