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Teknoloji

Twitter 'dan mavi tik hamlesi: Önemli hesaplara onay işareti veren doğrulama sistemini kaldırılıyor

Twitter, gerçek ve kamu yararına olduğunu belirlediği hesaplara verdiği mavi onay işaretli doğrulama sistemini sonlandırıyor. Onay işaretleri artık Twitter Blue aracılığıyla yani ücretli olarak kullanılabilecek.

10:50 . 24/03/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

Twitter, 1 Nisan'dan itibaren sistemi kapatmaya başlayacak. Ücretsiz olan onay işaretleri, şirketin geçen yıl başlattığı bir abonelik hizmeti olan Twitter Blue aracılığıyla kullanılabilecek. Bir önceki program kapsamında ünlüler, yetkililer, gazeteciler ve şirketin önemli gördüğü diğer kişiler doğrulama talebinde bulunabiliyordu.

Trolleri ve botları durdurmanın bir yolu

TRT Haber'in aktardığına göre; Haber akışları, hayranlar, parodiler ve diğer benzer hesaplar mavi tiki alamıyordu. CEO Elon Musk, Ekim ayında Twitter'ı satın aldıktan kısa bir süre sonra Twitter Blue'yu tanıttı ve bunu geliri artırmanın ve trolleri ve botları durdurmanın bir yolu olarak tanımladı. Kullanıcıların tweet'leri düzenlemesine ve geri almasına da olanak tanıyan aylık 8 dolarlık hizmet, taklitçiler çoğaldıktan sonra hızla geri çekildi. Aralık ayında yeniden düzenlenerek hizmete girdi.



#Twitter
#Elon Musk
#ABD
15 dakika önce
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