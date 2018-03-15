Ünlü rapçinin katıldığı bilgisayar oyunu izlenme rekoru kırdı

Ünlü rapçi Drake, Twitch'te Ninja isimli kullanıcının yayınına katılarak Fortnite oynayınca platformda tüm zamanların en fazla anlık izleyici sayısı elde edildi. Hürriyet’te yer alan habere göre aslında olayın arka planına baktığımızda Drake dünyaca ünlü rapçi; Twitch, video Oyunları oynayan diğer kişileri izlemenizi sağlayan akış hizmeti; Ninja da en popüler Twitch yayıncılarından biri. Yapılan anlaşma sonucunda böyle bir sonuç çıkması aslında doğal.

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Drake canlı yayında Ninja ile popüler çevrimiçi oyun Fortnite oynarken içeride 600 binden fazla insan vardı. Dr DisRespect tarafından belirlenen 388.000'lik rekoru tamamen geçildi.

Drake, bir ya da iki aydır Fortnite oynadığını söyledi. Ayrıca, Ninja'yı Instagram ve Youtube'tan da izliyormuş. O ve ekibi stüdyonun içinde yoğun 20 saatlik kayıtlardan bir mola vermek için Fortnite oynuyormuş.