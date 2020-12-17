USOM'un Siber Yıldız yarışması 25 Aralık'ta başlıyor

Ülkemizde siber güvenlik alanında uzman ihtiyacının karşılanması amacıyla gençlere yönelik, 24 saatlik bir mücadele maratonu şeklinde gerçekleştirilen "SİBER YILDIZ" (bayrağı yakala) yarışmaları düzenli olarak organize edilmektedir. İlki Ocak 2017 yılında 27 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen yarışmanın ikincisi de Şubat 2019 tarihinde organize edilmiştir. "SİBER YILDIZ" yarışmasının 3’üncüsü, 25 Aralık 2020 saat 20:00’den itibaren başlayarak 24 saat sürecek biçimde çevrimiçi olarak düzenlenmektedir.

Ödüller

Kıyasıya mücadeleye sahne olan ve çok yoğun katılımlarla düzenlenen yarışmalar sonucunda başarılı olan sibergüvenlikuzmanları ödüllendirilmektedir.

İlk 100’e girenlere ödüller

- Uygulamalı siber güvenlik eğitim laboratuvarı “FETİH Siber Talimhane”’ye giriş hakkı.

- 1. lik ödülü: 10 Cumhuriyet Altını

- 2. lik ödülü: 5 Cumhuriyet Altını

- 3. lük ödülü: 3 Cumhuriyet Altını

- 4 - 15.lik ödülü : 1’er Cumhuriyet Altını

- Ayrıca dereceye giren yarışmacılardan istekli olanlar mülakata alınmakta başarılı bulunanlar BTK/USOM’da istihdam edilmektedir. Tespit edilen yetenekli gençlerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da istihdam edilmesi sağlanmaktadır.

Yerli ve millisibergüvenlik vizyonumuza ve gençlerimize verdiğimiz değerin önemli bir göstergesi ve faaliyeti olan Siber Yıldız yarışmamıza olan ilgi sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da ses getirmiştir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Global Siber Güvenlik Endeksi’nin (GCI) 2019 yılında yayımlanan raporunda USOM tarafından düzenlenen Siber Yıldız yarışmasına özel olarak yer verilerek, yarışma siber kapasite inşasına ilişkin uygulamalara örnek olarak gösterilmiştir.

REKLAM

Siber Yıldız yarışması, bu sene 25 Aralık'ta başlıyor ve tam olarak 24 saat sürüyor.

Yarışma İçeriği ve Formatı

Yarışmacılar bireysel veya gruplar kurarak Siber Yıldız 2020’ye katılabilmekte olup, yarışma içerisinde;

- Tehdit istihbaratı,

- Adli bilişim,

- Tersine mühendislik,

- Ağ güvenliği,

- Web uygulama zafiyetleri,

- Mobil uygulama ve

- Sömürü geliştirme

...gibi farklı kategorilerde yarışmacıları zorlayacak sorular bulunmaktadır. Önceki yarışmalardan elde edilen veriler -değerlendirilerek sorular her sene güncellenmektedir. Bu bağlamda SİBERYILDIZ yarışması; bilgi, hız ve kararlılık gibi birçok faktörü ölçen dinamik bir yapı sergilemektedir.

FETİH Siber Talimhane

Siber Yıldız yarışmamızın bir sonraki aşaması genç yeteneklerimizin profesyonelleşme yolunda ilerlemesine imkan vererek, Ülkemizin ihtiyacı olan siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik FETİH Siber Talimhane uygulamalı siber güvenlik eğitim laboratuvarı olup siber güvenliğin bir çok alanında sanal laboratuvar ortamında eğitimler gerçekleştirilmektedir.

BTK Akademi Siber Güvenlik Eğitimleri

Ülkemizin en geniş çaplı bilgi teknolojileri eğitim portalı olan BTK Akademi içeriğine her geçen gün yeni eğitimler eklenmektedir. BTKAkademi'nin çok kısa sürede 500 binin üzerinde üyeye ulaşmış olması, toplumumuzun bilgi teknolojilerine ve siber güvenliğe olan ilgisinin en somut göstergelerinden biridir.

REKLAM

- BTK Akademi bünyesindeki genel eğitimlerin yanı sıra; kurumların siber güvenlik ekiplerine yönelik SOME’lere özel eğitim içeriği oluşturulmuştur.

- Bu alanda kendini yetiştirecek uzman adaylarına yönelik;

- Web uygulama güvenliğinden, kablosuz ağ güvenliğine,

- Zararlı yazılım analizinden, adli bilişim analizine,

- Tersine Mühendislikten, IoT güvenliğine kadar

siber güvenliğin her alanında eğitimler düzenlenmektedir.