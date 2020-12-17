Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji USOMun Siber Yıldız yarışması 25 Aralıkta başlıyor
İNTERNET

USOM'un Siber Yıldız yarışması 25 Aralık'ta başlıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki USOM'un son 3 yıldır düzenlediği Siber Yıldız yarışması, bu sene 25 Aralık'ta başlıyor. Başarılı olan siber güvenlik uzmanlarına Cumhuriyet Altını ödülleri de var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siber Yıldız
Siber Yıldız

Ülkemizde siber güvenlik alanında uzman ihtiyacının karşılanması amacıyla gençlere yönelik, 24 saatlik bir mücadele maratonu şeklinde gerçekleştirilen "SİBER YILDIZ" (bayrağı yakala) yarışmaları düzenli olarak organize edilmektedir. İlki Ocak 2017 yılında 27 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen yarışmanın ikincisi de Şubat 2019 tarihinde organize edilmiştir. "SİBER YILDIZ" yarışmasının 3’üncüsü, 25 Aralık 2020 saat 20:00’den itibaren başlayarak 24 saat sürecek biçimde çevrimiçi olarak düzenlenmektedir.

Ödüller

Kıyasıya mücadeleye sahne olan ve çok yoğun katılımlarla düzenlenen yarışmalar sonucunda başarılı olan sibergüvenlikuzmanları ödüllendirilmektedir.

İlk 100’e girenlere ödüller

  • - Uygulamalı siber güvenlik eğitim laboratuvarı “FETİH Siber Talimhane”’ye giriş hakkı.
  • - 1. lik ödülü: 10 Cumhuriyet Altını
  • - 2. lik ödülü: 5 Cumhuriyet Altını
  • - 3. lük ödülü: 3 Cumhuriyet Altını
  • - 4 - 15.lik ödülü : 1’er Cumhuriyet Altını
  • - Ayrıca dereceye giren yarışmacılardan istekli olanlar mülakata alınmakta başarılı bulunanlar BTK/USOM’da istihdam edilmektedir. Tespit edilen yetenekli gençlerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da istihdam edilmesi sağlanmaktadır.

Yerli ve millisibergüvenlik vizyonumuza ve gençlerimize verdiğimiz değerin önemli bir göstergesi ve faaliyeti olan Siber Yıldız yarışmamıza olan ilgi sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da ses getirmiştir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Global Siber Güvenlik Endeksi’nin (GCI) 2019 yılında yayımlanan raporunda USOM tarafından düzenlenen Siber Yıldız yarışmasına özel olarak yer verilerek, yarışma siber kapasite inşasına ilişkin uygulamalara örnek olarak gösterilmiştir.

Siber Yıldız yarışması, bu sene 25 Aralık'ta başlıyor ve tam olarak 24 saat sürüyor.

Yarışma İçeriği ve Formatı

Yarışmacılar bireysel veya gruplar kurarak Siber Yıldız 2020’ye katılabilmekte olup, yarışma içerisinde;

  • - Tehdit istihbaratı,
  • - Adli bilişim,
  • - Tersine mühendislik,
  • - Ağ güvenliği,
  • - Web uygulama zafiyetleri,
  • - Mobil uygulama ve
  • - Sömürü geliştirme

...gibi farklı kategorilerde yarışmacıları zorlayacak sorular bulunmaktadır. Önceki yarışmalardan elde edilen veriler -değerlendirilerek sorular her sene güncellenmektedir. Bu bağlamda SİBERYILDIZ yarışması; bilgi, hız ve kararlılık gibi birçok faktörü ölçen dinamik bir yapı sergilemektedir.

FETİH Siber Talimhane

Siber Yıldız yarışmamızın bir sonraki aşaması genç yeteneklerimizin profesyonelleşme yolunda ilerlemesine imkan vererek, Ülkemizin ihtiyacı olan siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik FETİH Siber Talimhane uygulamalı siber güvenlik eğitim laboratuvarı olup siber güvenliğin bir çok alanında sanal laboratuvar ortamında eğitimler gerçekleştirilmektedir.

BTK Akademi Siber Güvenlik Eğitimleri

Ülkemizin en geniş çaplı bilgi teknolojileri eğitim portalı olan BTK Akademi içeriğine her geçen gün yeni eğitimler eklenmektedir. BTKAkademi'nin çok kısa sürede 500 binin üzerinde üyeye ulaşmış olması, toplumumuzun bilgi teknolojilerine ve siber güvenliğe olan ilgisinin en somut göstergelerinden biridir.

  • - BTK Akademi bünyesindeki genel eğitimlerin yanı sıra; kurumların siber güvenlik ekiplerine yönelik SOME’lere özel eğitim içeriği oluşturulmuştur.
  • - Bu alanda kendini yetiştirecek uzman adaylarına yönelik;
  • - Web uygulama güvenliğinden, kablosuz ağ güvenliğine,
  • - Zararlı yazılım analizinden, adli bilişim analizine,
  • - Tersine Mühendislikten, IoT güvenliğine kadar

siber güvenliğin her alanında eğitimler düzenlenmektedir.

Abone Ol Google News
Gurur duyuyoruz

Gurur duyuyoruz

​Merkel koronavirüs aşısını bulan Şahin ve Türeci ile görüştü.
Aramızda anlaşmazlık vardı

'Aramızda anlaşmazlık vardı'

Hamile eşini, üç çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle öldürdü.
En zengini değiliz ama en cömertiz

'En zengini değiliz
ama en cömertiz'

​TBMM Başkanı Şentop parlamento başkanlarına konuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı el-Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.

Oruç Reis'e <br>hava kalkanı

Oruç Reis'e
hava kalkanı

​Türk Hava Kuvvetleri, 737 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Macron koronavirüse yakalandı

Macron koronavirüse yakalandı

​Testi pozitif çıktı, kendisini 7 gün izole edecek.

Dışa bağımlılık bitti

Dışa bağımlılık bitti

Askeri haberleşme sisteminde bor ile yüzde 100 yerliliğe ulaşıldı.
İnsanlar ellemeye korkuyor

İnsanlar ellemeye korkuyor

Sırtında uyuşturucu zehir var ama çoğu balıktan daha lezzetli...

Savunması<br>ortaya çıktı

Savunması
ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.
Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

Performanslarıyla sezona damga vurdular.

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Arkadaşının boğazını kesti

Arkadaşının boğazını kesti

​Aldığı cep telefonunun parasını ödemediği için yapmış.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.