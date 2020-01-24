Teknoloji Uyumsoft Başkanı Önder Bilişim sektörü olarak tüm sektörlere liderlik etmeye hazır olmalıyız
BİLİM

Uyumsoft Başkanı Önder: Bilişim sektörü olarak tüm sektörlere liderlik etmeye hazır olmalıyız

Ekonomiye ve tüm sektörlere yön veren bilişim sektörü, son yıllarda teknolojide yaşanan değişim ve dönüşümde lokomotif rolünü üstlenmeye devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder.
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder.

Teknolojinin gerek sosyal yaşam, gerek iş hayatında her yerde karşımıza çıktığını vurgulayan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi;

  • Günümüzde, teknolojinin içine girmediği sektör ve sosyal yaşam alanı kalmadı. Her yerde teknoloji, teknolojiye entegre olan ürünler ve iş süreçleri konuşuluyor.

Teknoloji, iş süreçlerinin içine ne kadar giriyorsa, o sektörler ve o işler o kadar büyüyor ve rekabette farklı bir noktaya geliyor.

Dolayısıyla, bilişim sektörüyle etkileşimde olan diğer sektörler de alanlarında fark yaratıyor.

Dolayısıyla, bilişim sektörüyle etkileşimde olan diğer sektörler de alanlarında fark yaratıyor.

Dolayısıyla, bilişim sektörüyle etkileşimde olan diğer sektörler de alanlarında fark yaratıyor.

Bilişim firmaları olarak bizler, sadece kod üreten ve bunları pazarlayan olmaktan öte; iş geliştiren, ilişki geliştiren, inovatif düşünen, inovasyonu ve ar-geyi destekleyen ve bu rollerde liderliği ele alan konumdayız.

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Sektörlere liderlik ederek, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağız

Bilişim sektörünün diğer sektörlere sağladığı katma değeri anlatarak konuşmasını sürdüren Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, şunları kaydetti;

Teknoloji firmaları olarak, hem işletmelere, hem Türkiye ekonomisine hizmet vermeye devam edeceğiz. Son 10 yıldır teknolojideki gelişmeler ve dönüşümler, işletmelerin gündemine girmişti.

Bugün ve gelecekte ise, etkisini daha da arttırarak, gündemlerinde yer alacak.

Bilişim sektörü, diğer sektörleri tetikleyip yukarıya çıkarırken, diğer sektörler de bilişimi yukarıya çıkaracak ve birlikte büyüyecekler.

Bu süreç, eko-sistem ile entegre edildiğinde, iç pazarın yanı sıra, dünya pazarlarında ciddi bir yol alacağımızı söyleyebilirim.

Ülkemiz işletmeleri de, “kazan-kazan” modeli ile farklı bir konuma gelecektir.

Son 10 yıl içerisindeki dünya devi firmalara bakıldığında, bu yapılanma modelini görüyoruz. Sadece kendimiz büyümek yerine, eko-sistem ile birlikte büyüme modelini hayata geçirmeliyiz.

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Teknolojideki gelişmeyle, yeni fırsatlar dönemindeyiz

Teknolojideki gelişmeyle birlikte yeni fırsatlar dönemine girildiğinin altını çizen Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, şunları anlattı;

5G teknolojisiyle beraber, bütün sektörlerde bir kırılma meydana gelecek. Birçok sektör, teknolojinin bu yıkıcı etkisiyle zayıflarken, birçok yeni sektör ortaya çıkacak.

Geçmiş dönemin biten birçok sektörü olurken; günümüzün ortaya çıkan yeni sektörleri olacak.

Dolayısıyla, bu dönem, yeni fırsatlar dönemidir ve bu fırsatları çok iyi yönetmeliyiz.

Bunun için finansmanla, ar-ge’yle, inovasyonla ve insan kaynağı ile iyi entegre olmak gerekiyor.

Teknoloji transfer konusuna baktığımızda, 2000’li yılların öncesinde know-how’lar ve ar-ge’ler belli firmaların tekelinde iken; bugün dünyanın her yerinden bu bilgilere ve ar-gelere ulaşmak mümkün hale geldi.

Özetle, içinde bulunduğumuz bu dönem; iş birliği ve pazarı domine ederek ele geçirme dönemidir. Bu dönemin içinde, hızlı, çevik ve atak olmak gereklidir. Kısaca, bu yıl ve gelecek yıllarda, fırsatlar oldukça fazladır ve bu fırsatları görerek yatırım yapmamız zorunludur.

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