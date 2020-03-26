Uzaktan çalışanların yararlanabileceği uygulama: Screen

Geçtiğimiz yıllarda sizlerle toplantılar, notlar, yapılacak listeleri ve daha fazlasını yönetebildiğiniz üretkenlik aracı Notion'dan bahsetmiştik. Screen aslında Notion'ın bir ürünü. Platform, kişiler aynı ortamda bulunmasa bile aynı ortamdaymış gibi çalışmalarına imkan sağlıyor. 2017 yılında Slack'in satın aldığı Screenhero'nun kurucu ortağı Jahanzeb Sherwani tarafından hayata geçirilen Screen'i kullanabilmek için platforma Gmail hesabınızla ya da e-posta adresinizle üye olmanız gerekiyor. Üyelik işlemi gerçekleştikten sonra da cihazınızın işletim sistemine uygun Screen uygulaması direkt olarak bilgisayarınıza inmiş oluyor, kişinin sadece kurulum yapması gerekiyor.

Screen

Google Takvim entegrasyonu

Uygulamayı kullanmak için mikrofon ve/veya kamera erişimlerine izin vermeniz gerekiyor. Sesli ya da görüntülü konuşma seçeneği ise size bırakılmış. Uygulamada kendiniz bir toplantı oluşturabildiğiniz gibi başkaları tarafından oluşturulan toplantılara da katılabiliyorsunuz. Bunun için toplatı ID'sini belirtmeniz yeterli oluyor. Screen'in öne çıkan özelliği ise ekran paylaşımına izin vermesi. Üstelik aynı dosya içinde birden fazla kişi söz sahibi olabiliyor ve bu da kişilerin aynı odadaymış gibi çalışmasına yardımcı oluyor. Dilerseniz platforma Google Takvim'inizi entegre edip toplantıları daha net bir şekilde görebiliyorsunuz.

Platform, webrazzi'nin haberine göre özellikle salgın süresince ücretsiz olacağını belirtiyor. Şu anda iki planı ücretsiz sunan Screen, kurumsal planını ise kişi başına aylık 20 dolar olarak ücretlendiriyor. Ücretli olan kurumsal planda Slack entegrasyonu gerçekleştirebiliyor ve sınırsız toplantı yapabiliyorsunuz.

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