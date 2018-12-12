Volvo ile çarpışan Tır'ın son durumu

Sağlamlığı ile kendini kanıtlamayı başaran Volvo ile kaza yapan tırın durumu Volvo'dan daha kötü.

Volvo yine sağlamlığını kanıtladı! Geçtiğimiz günlerde Volvo XC70 model araç bir Tır ile çarpıştı. Aracın kaza görüntüleri ise görenleri hayrete düşürmeye yetti. Dünyanın en sağlam ve en güvenli aracını üreten Volvo, yaşanan bu kaza ile de kendini kanıtlamış oldu.

Volvo XC70 model araca sahip bir sürücü yolda seyrederken birden yaptığı hata neticesinde 60 km ile karşıdan gelen Tır'a önden çarptı. Dehşet verici kazada iki araç yolun farklı yönlerine savrulurken Volvo aracın şoförü burnu bile kanamadan aracın içerisinden çıkmayı başardı.

Volvo ile çarpışan TIR'ı görenler şaşırıyor

Normal şartlar altından bir Tır ile kaza yapan otomobil kazalarına bakıldığından sürücünün burnunun kanamaması aslında Volvo’nun otomobil güvenliği konusundaki başarısını gözler önüne sermeye yetiyor.

Lakin söz konusu kazada dikkatlerden kaçmayan bir durum daha göze çarpıyor. Kaza yapan Volvo XC70’in ön tarafında ciddi bir hasar bulunuyor. Lakin kendinden kat kat büyük ve ağır olan Tır'a bakıldığında ise durumu Volvo araçtan daha vahim görünüyor. Kısacası Volvo’nun güvenlik politikası karşısındaki bir Tır dahi olsa yolcunun güvenliğini sağlamayı başarabiliyor.

Söz konusu yaşanan kazada elbette ki çok daha ağır kayıplar yaşanabilirdi. Sağlamlığı işe ün yapmış Volvo’nun başarısı sayesinde şimdilik bir kaza daha can kaybı olmadan atlatıldı. Umarız ki diğer otomotiv firmaları da yolcuların güvenliğini en azından bu denli koruyacak adımları atmakta gecikmez. İşte Volvo XC70'in kazaya ait görüntüleri...

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