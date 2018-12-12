Teknoloji Volvo ile çarpışan Tırın son durumu
OTOMOBİL

Volvo Tır'ı pert etti! İşte o görüntüler

Volvo ile çarpışan Tır'ın son durumu

Geçtiğimiz günlerde yolda hatalı hareket yapan Volvo XC70 sürücüsü karşıdan gelen Tır ile çarpıştı. Kaza sonrası Volvo aracın sürücüsü burnu bile kanamadan aracın içerisinden çıkmayı başarırken, Tır'ın durumu ise Volvo araca göre vahim. İşte Tır'ın durumu ve kaza görüntüleri…

Yeni Şafak
Sağlamlığı ile kendini kanıtlamayı başaran Volvo ile kaza yapan tırın durumu Volvo'dan daha kötü.
Sağlamlığı ile kendini kanıtlamayı başaran Volvo ile kaza yapan tırın durumu Volvo'dan daha kötü.

Volvo yine sağlamlığını kanıtladı! Geçtiğimiz günlerde Volvo XC70 model araç bir Tır ile çarpıştı. Aracın kaza görüntüleri ise görenleri hayrete düşürmeye yetti. Dünyanın en sağlam ve en güvenli aracını üreten Volvo, yaşanan bu kaza ile de kendini kanıtlamış oldu.

Volvo XC70 model araca sahip bir sürücü yolda seyrederken birden yaptığı hata neticesinde 60 km ile karşıdan gelen Tır'a önden çarptı. Dehşet verici kazada iki araç yolun farklı yönlerine savrulurken Volvo aracın şoförü burnu bile kanamadan aracın içerisinden çıkmayı başardı.

Volvo ile çarpışan TIR'ı görenler şaşırıyor

Normal şartlar altından bir Tır ile kaza yapan otomobil kazalarına bakıldığından sürücünün burnunun kanamaması aslında Volvo’nun otomobil güvenliği konusundaki başarısını gözler önüne sermeye yetiyor.

Lakin söz konusu kazada dikkatlerden kaçmayan bir durum daha göze çarpıyor. Kaza yapan Volvo XC70’in ön tarafında ciddi bir hasar bulunuyor. Lakin kendinden kat kat büyük ve ağır olan Tır'a bakıldığında ise durumu Volvo araçtan daha vahim görünüyor. Kısacası Volvo’nun güvenlik politikası karşısındaki bir Tır dahi olsa yolcunun güvenliğini sağlamayı başarabiliyor.

Söz konusu yaşanan kazada elbette ki çok daha ağır kayıplar yaşanabilirdi. Sağlamlığı işe ün yapmış Volvo’nun başarısı sayesinde şimdilik bir kaza daha can kaybı olmadan atlatıldı. Umarız ki diğer otomotiv firmaları da yolcuların güvenliğini en azından bu denli koruyacak adımları atmakta gecikmez. İşte Volvo XC70'in kazaya ait görüntüleri...

REKLAM

Volvo kafa kafaya çarpıştığı TIR'ı pert etti
OYNAT 00:49
Volvo kafa kafaya çarpıştığı TIR'ı pert etti
Nedeni bilinmeyen bir şekilde şeridinden çıkan Volvo marka arazi aracı, karşı şeritten gelen TIR'la kafa kafaya çarpışıyor. Kazada TIR'ın büyük hasar aldığı görülürken Volvo araç ise bir kez daha sağlamlığıyla hayran bırakıyor.
YORUM YAP

/**/
Sınıra sevkiyat hızlandı

Sınıra sevkiyat hızlandı

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sınır bölgesi hareketlendi.
Cinayetin sorumlusu Selman'dır

Cinayetin sorumlusu Selman'dır

​ABD'nin BM Temsilcisi Haley: Muhammed bin Selman cezasız kalmamalı.
Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Uzmanlar yanıtladı: Türk askeriyle ABD askeri karşılaşırsa ne olur?
MİT'in raporları masada

MİT'in raporları masada

Operasyon öncesinde ​MİT ve ÖKK unsurları hedefleri belirledi.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.
Harekata birkaç güne başlayacağız

Harekata birkaç güne başlayacağız

​Erdoğan: Fırat'ın doğusu da temizlenecek.
Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Türkiye'nin yeni helikopteri Gökbey'in tüm özellikleri.
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Gökbey hayırlı olsun

Gökbey hayırlı olsun

Erdoğan, genel maksat helikopterinin adını açıkladı.

Alaska değil Kazdağları

Alaska değil Kazdağları

Beyaz kar örtüsü Eybek tepesine çok yakıştı.
Bedelini çok ağır öderler

Bedelini çok ağır öderler

Bahçeli: Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze alsın.
Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Milyonlarca kişi bilmeden ödüyor

Birçok kişi vergiden muaf olduğunun farkında değil.
Daha yeni başladık

Daha yeni başladık

Albayrak: Top çevirdik, şimdi skor yapma vakti.
İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

İstese yardımcılarına devredebilirdi, bizzat görüşmek istedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.