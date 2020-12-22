Teknoloji Yerli e-posta servisi YaaniMailin kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı
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Yerli e-posta servisi YaaniMail'in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Turkcell’in geçen yıl kullanıma sunduğu yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, e-posta servisinin kullanıcı verilerinin yurt içindeki veri merkezlerinde güvenle tutulduğunu belirtti.

Haber Merkezi DHA
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan

Dijital operatör Turkcell’in geçen yıl kullanıma sunduğu yerli ve milli e-posta servisi YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı. Önceliklerinin her zaman, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak olduğunu vurgulayan Erkan konuyla alakalı şunları söyledi:

  • Özellikle pandemi döneminde müşterilerimizden gelen taleplerin başında veri güvenliği geliyor. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirdiğimiz YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye’de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz.

Kurumsal müşterilerin, internet üzerinden kolaylıkla satın alınabilen milli e-posta servisinin sahip oldukları alan adları üzerinden de e-posta hesapları oluşturabildiklerini kaydeden Erkan, "Hem bireysel hem kurumsal ihtiyaçlara uygun hazırlanan servis iOS, Android uygulamaları ya da farklı tarayıcılar üzerinden sade tasarımıyla kolayca kullanılabiliyor. Turkcell veri merkezlerindeki sunucularda şifreli saklanan YaaniMail e-postaları, kullanıcılardan ek bir ücret talep etmeden onlara; beyaz-kara listeleme, karantina, antivirüs, antispam ve kurumsal imza gibi hizmetler sunuyor." diye konuştu.

Ücretsiz antivirüs ve anti-spam katmanı

Kolay erişim imkanı ve sade tasarımıyla öne çıkan e-posta servisinin, kurumsal müşterilerinin en çok ihtiyaç duyduğu araçları da ücretsiz sunduğunu belirten Erkan, “Sunulan hizmetler arasında yasal metin, imza, feragatname gibi özellikler yer alıyor. YaaniMail’de kullanıcılar, diğer birçok e-posta servisinden farklı olarak, anti-spam ve antivirüs güvenlik katmanından ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Başka birçok e-posta servisiyle uyumlu şekilde çalışan e-posta servis hizmetine kolayca geçiş yapılabiliyor." dedi. Erkan sözlerine şöyle devam etti:

"YaaniMail Kurumsal e-posta servisini ister yerinde kurulum talep ederek, istenirse de bulut üzerinden anında kullanıma başlamak mümkün. Web üzerinden erişilebilen Kurumsal Yönetim Paneli ile kullanıcılar alan adlarını tanımlayıp e-posta hesaplarını kolayca oluşturup yönetmeye başlayabiliyor."

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