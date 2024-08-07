TERCİH SONUÇLARI SON GELİŞMELER: YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2024?

" YKS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite yerleştirme sonuçları yani 2024 YKS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Tercih süreci bilindiği üzere 25 Temmuz'da başlamış 2 Ağustos'ta sona ermişti. Ancak alınan kararla birlikte tercihler 4 Ağustos'a uzatıldı. Tercih süreci sona erdi. Sürecin sona ermesiyle birlikte gözler "Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "2024 YKS tercih sonuçları ne zamana açıklanacak?" sorularının cevabına çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte YKS tercih sonuç sorgulama ekranı ve YKS tercihleri açıklanma tarihleriyle ilgili merak edilen ayrıntılar...

YKS TERCİHLERİ SONA ERDİ!

Üniversite tercihlerinde uzatılan 2 günlük süre sonra erdi. Adayların 1 milyon 58 bin 345 kontenjana yerleşebilmek için 2 Ağustos saat 23.59’a kadar tercihleri alındı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak 19 Ağustos'taki üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlamıştı. 2023 yılının bilgileri baz alındığında, bu sene de tercih sonuçlarının 14 Ağustos'ta kadar açıklanması ön görülüyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir..

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?