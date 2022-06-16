Özgün TFFnin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
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TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Türkiye Futbol Federasyonu TFF seçim günü geldi! Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı, seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Mehmet Büyükekşi kimdir, kaç yaşındadır? Mehmet Büyükekşi nerelidir, geçmişi, biyografisi ve tüm merak edilen bilgiler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF yeni başkanı kim oldu: Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF yeni başkanı Mehmet Büyükekçi kariyeri, özgeçmişi, hayatı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Mehmet Büyükekşi'nin hayatı araştırılmaya başladı. Adaylar arasında en iddialı isimlerden olan Büyükekşi'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Mehmet Büyükekşi kimdir, ne iş yapıyor? İşte Mehmet Büyükekşi'ye dair merak edilenler..

TFF YENİ BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli ve mali genel kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi.

TFF’den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurmuştu.

Dokuz adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası toplayabildi.

Tek aday olarak seçime giren Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

TFF Başkanı adayı Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Büyükekşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimlerini tamamlamıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği

Tamamladığı

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,

2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı

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