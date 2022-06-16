Spor TFFde yeni başkan belli oldu
FUTBOL FUTBOL

TFF'de yeni başkan belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı, seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TFFde yeni başkan belli oldu
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli ve mali genel kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi.

TFF’den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurmuştu.

Dokuz adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası toplayabildi.

Tek aday olarak seçime giren Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi.

Mehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi

Büyükekşi'nin yönetim listesi şöyle:

  • Murat Aksu
  • Yalçın Orhan
  • Yusuf Günay
  • Nükhet Küçükel Ezberci
  • İdil Karademirlidağ Suher
  • Erman Kalkandelen
  • İbrahim Burkay
  • Alkın Kalkavan
  • Ramazan Üçdan
  • Müslüm Özmen
  • Hamit Altıntop
  • Ali Düşmez
  • Talat Papatya
  • Volkan Can

Mehmet Büyükekşi Süper Lig'in yayıncısını açıkladı
SPOR
Mehmet Büyükekşi Süper Lig'in yayıncısını açıkladı


TFF'de Trabzonspor operasyonu: Mustafa Hacıkerimoğlu’nun listeden çıkartılması için baskı yaptılar
SPOR
TFF'de Trabzonspor operasyonu: Mustafa Hacıkerimoğlu’nun listeden çıkartılması için baskı yaptılar
Yargıtay yanlışa dur dedi

Yargıtay yanlışa 'dur' dedi

Karısını elektrik vererek öldüren cani hakkında karar.
YKS tedbirleri duyuruldu

YKS tedbirleri duyuruldu

​Kamu binalarının çevresine park etmek yasak olacak.
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi kabul edildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.