TFF'de yeni başkan belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli ve mali genel kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi.
TFF’den daha önce yapılan açıklama göre, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurmuştu.
Dokuz adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası toplayabildi.
Tek aday olarak seçime giren Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi.
Büyükekşi'nin yönetim listesi şöyle:
- Murat Aksu
- Yalçın Orhan
- Yusuf Günay
- Nükhet Küçükel Ezberci
- İdil Karademirlidağ Suher
- Erman Kalkandelen
- İbrahim Burkay
- Alkın Kalkavan
- Ramazan Üçdan
- Müslüm Özmen
- Hamit Altıntop
- Ali Düşmez
- Talat Papatya
- Volkan Can